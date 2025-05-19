國三家教「1小時喊3100」驚呆她！　過來人吐內幕笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日瀏覽家教社團時，赫然發現「國三家教」竟有人喊到1小時3100元、2小時5300元，重點是對方僅一般大學學歷。對此，不少頂大高材生分享行情，還有網友忍不住吐槽，「醫學系很會教的，開1300都要先墊墊自己斤兩了。」

網友昨日在Dcard貼出一張家教開價的截圖，直呼「好想知道上過的人的心得，而且底下留言說對方只有大學學歷。」只見該名家教針對國小三、四年級的學生，1小時開1300元、2小時2300元，高年級則收1小時1600元、2小時2800元。

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至於國中生的部分，國一每小時2000元、國二每小時2500元，或是國三生竟要價3100元。對於高昂收費，該名家教強調，自己有15年的經驗，教學好評不斷，而且他能保證學生的成績進步，上課內容也是學生會喜歡的。

不過，網友們看完紛紛吐槽，「看到項目數字後面接逗號，就想直接跳過了，非常不專業」、「這人靠這手段騙吃騙喝了十幾年」、「怎麼不直接去搶啊，傻眼」、「我以前的家教是醫學系的，一對一只開1000而已欸，強到不行...全科都可以問問題，看一眼馬上可以解題跟講解」、「第一志願老師都不敢開這麽高」、「我滿認同學歷跟會不會教是兩回事，考大學的知識儲備確實不用那麼多，找家教的目的在於能讓小朋友讀得下書，但收費高成這樣，百分百是言過其實。」。

而PO文也釣出頂大生，留言透露「作為台大滿級分、書卷獎、高中第一志願穩定校排前十的，來分享一下自己的價格。國中（非康橋）1小時1000；高中（非特定私校）1小時1500；如果是康橋，基本上根據需求就是1500起跳了」、「我不用3100，我半價就好」、「我之前做過1小時4000多的，對方是日商總經理啥的，小孩只會日文，要全日文教他英文，房子在信義計畫區的樓中樓，我第一次進到他家時超像劉姥姥」。

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