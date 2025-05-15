打破資源落差！　扶輪社捐贈球衣力挺台東籃球少年的夢

▲扶輪社捐贈球衣力挺台東籃球少年的夢。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為支持台東偏鄉學校籃球隊持續發展、改善訓練資源短缺問題，高雄海洋扶輪社於15日上午在豐田國中舉辦「扶輪有愛・夢想成真」捐贈儀式，將全新球衣贈與賓茂、豐田、東海與新生等四所國中的籃球隊。捐贈儀式由縣府教育處副處長黃玉燕代表接受，扶輪社社長及多位社友也親自到場見證，現場氣氛溫馨感人。

活動中，縣長饒慶鈴特別表達對扶輪社長期推動公益的高度肯定。她表示，台東縣政府將持續加強教育與體育資源的投入，攜手學校與各界團體，打造完善的學習與訓練環境。她並勉勵在場球員全力以赴，延續台東曾闖入全國國中籃球聯賽八強的輝煌紀錄，為家鄉爭光。

教育處指出，對偏鄉學子而言，籃球不僅是鍛鍊體能的方式，更是培養自信與團隊精神的重要管道。然而，受限地理與經濟條件，球隊常面臨制服短缺、汰換不及等實際困難。此次扶輪社捐贈的熱昇華球衣具備設計精美、耐用不褪色且可單件補換等優點，正好解決了學校的迫切需求。

教育處處長蔡美瑤表示，「扶輪有愛・夢想成真」計畫自2021年推動至今已邁入第四年，累計協助十所國中籃球隊改善設備，讓無數孩子得以安心練習、逐夢前行。她強調，這不僅是一套球衣，更是一份支持孩子堅持夢想的力量，未來教育處也將持續整合各方資源，為學生創造更好的運動發展條件。

扶輪社代表也於現場宣布，未來計畫舉辦「扶輪盃偏鄉籃球聯賽」，以建立穩定支持機制，讓偏鄉球隊有長期發展的平台。活動尾聲，四所學校的學生代表上台致贈感謝狀，全體合影留念，在溫暖掌聲中為這場公益行動畫下圓滿句點。