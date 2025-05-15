從源頭防弊！　台東地檢聯合縣府訪視綠能業者倡法治

▲台東檢方攜縣府深入小水力電廠交流。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化台東綠能產業的法治基礎與誠信經營觀念，台東地方檢察署於本月14日攜手縣政府財經處，聯合同步邀集警政、廉政、調查局及台電等單位組成訪視小組，前往關山圳小水力發電廠進行實地訪談與交流。此行由地檢署主任檢察官柯博齡親自帶隊，冀望透過面對面對話與制度宣導，協助業者落實法令遵循、提升誠信治理，並建立即時通報與檢舉機制，有效預防不法情事發生。

台東縣政府近年致力推動地熱、小水力等多元綠能資源發展，期盼打造低碳、永續的在地能源系統，實踐淨零碳排的施政藍圖。在推動綠能的同時，縣府與司法機關亦意識到防弊機制與法治建設的重要性，透過此次跨機關合作，展現公私協力、預防優先的治理精神。

台東地檢署指出，訪視行動主要著眼於「預防重於查緝」的理念，藉由事前輔導與溝通，協助業者釐清相關法規與廉政要求，避免因誤解或疏忽而涉入違法風險。此外，檢方也鼓勵企業與民眾透過檢舉專線或平台反映問題，共同維護綠能政策的清明推動。

縣府補充，這次實地訪視除了讓綠能業者更了解政府的執法原則與廉政期望外，也成為蒐集業者在實務推動上所面臨潛在風險的寶貴機會，有助建立更完整的防弊網絡與通報管道。這不僅有利於業者信任政府機關，更有助於營造透明、友善的投資環境。

未來，縣府將持續與台東地檢及司法機關密切合作，強化公部門與企業之間的對話平台，共同推進清廉、永續且自主的綠能發展之路。此次訪視亦獲得業者的肯定與正面回應，為落實淨零政策與法治治理立下重要里程碑。