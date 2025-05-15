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東浪嘉年華熱力回歸　台東杉原灣迎來音樂與海洋盛典

▲台東杉原灣迎來音樂與海洋盛典。（圖／記者楊鈞漢聲翻攝）

▲台東杉原灣迎來音樂與海洋盛典。（圖／記者楊鈞漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2025年東部地區年度音樂盛事「東浪嘉年華」即將於5月17日至18日在台東杉原灣海水浴場登場。今年活動集結14組知名藝人卡司，包括亞洲歌后蔡健雅、金曲歌王蛋堡、歌后魏如萱、美秀集團與TRASH等輪番演出，並結合沙灘排球挑戰賽、SUP趣味競賽、大型風箏展演、親子沙雕體驗及「海洋慢市集」，打造結合音樂、運動與在地文化的全方位夏日慶典。

台東縣政府表示，東浪嘉年華自舉辦以來持續吸引來自全台各地樂迷與旅客，已成為台灣夏季重要的音樂品牌。為便利民眾參與並減輕交通壅塞，活動期間將提供接駁車服務，並推出「搭接駁送飲品」優惠，只要民眾搭乘接駁車或完成指定任務，即可兌換限量飲品，提升整體活動體驗。

接駁服務自5月17日上午9時起啟動，14時前每30分鐘一班、14時後則視人潮每10至15分鐘一班，最後一班進場接駁於20時30分發車，離場接駁服務將持續至23時。接駁站設於「馬亨亨大道/勝利街口」、「原住民會館（馬亨亨大道/中山路口）」及「杉原灣」三處，去程酌收費用20元，回程免費；TPASS通勤月票、敬老卡及身心障礙證明持有人可免費搭乘。

此外，年滿18歲（出生於民國96年5月17日（含）以前）且於指定接駁站完成搭乘並出示有效證件者，可憑任務印章兌換限量飲品一份。完成拍照任務、主題穿搭或自備環保餐具者亦可參與兌換，數量有限，贈完為止。縣府同時提醒，兌換活動需符合年齡及身分驗證條件，並呼籲民眾理性飲酒、勿酒後駕車，配合現場工作人員維持秩序與安全。

活動內容除音樂演出外，現場設有「海洋慢市集」及多項沙灘活動，涵蓋沙灘排球挑戰賽、SUP龍舟趣味競賽、風浪板體驗、親子沙雕與大型風箏展演等，適合各年齡層共襄盛舉。縣府表示，希望透過多元內容，讓民眾在享受音樂之餘，也能體驗東海岸獨有的自然與文化魅力。

台東縣政府誠摯邀請全台民眾於5月17、18日前往杉原灣海水浴場，一同吹著海風、聆聽音樂、參與互動體驗，感受夏日最Chill的東海岸風情。

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