南迴地標「9420鹿小愛」失蹤半年找到了　竟被小偷搬到台南

▲知名打卡地標「9420幸福公鹿」中的「鹿小愛」失而復得。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東地區知名打卡地標「9420幸福公鹿」中的「鹿小愛」裝置藝術，於去年底突然失蹤，引發社會關注。經歷數月追查後，大武警察分局近日成功偵破此案，找回失竊作品。交通部南區養護工程分局大武工務段段長陳永銘15日率隊前往大武警分局致意，感謝警方鍥而不捨，讓這頭象徵幸福的公鹿得以平安回「家」。

這起失竊案發生在2024年11月28日，當時位於台九線420公里處、深受遊客喜愛的裝置藝術「幸福公鹿」其中的「鹿小愛」突然不見，疑似被人偷走，由於「鹿小愛」不僅是沿海公路的熱門拍照景點，更承載當地居民情感，失竊消息傳出後引發熱議。

大武警分局隨即展開調查，經過長時間蒐證與比對監視器畫面，最終鎖定一名嫌疑男子。派出所所長吳炯緯更親赴台南地區，成功將涉案人員查緝到案，並順利找回「鹿小愛」。警方表示，黃姓嫌疑人年約36歲，初步研判其行竊動機為一時興起，目前已依涉嫌竊盜罪及贓物罪，將其移送台東地檢署偵辦。

大武警分局強調，維護地方治安是警方責無旁貸的職責，對於任何違法行為都會秉持「毋枉毋縱」的態度，嚴格執法，致力守護居民安全與公共資產。

大武工務段長陳永銘表示，目前9420現場已有新製的「鹿小愛」值班，舊的「鹿小愛」送回後稍加整理，之後備用輪值，未來也會加強安全措施。