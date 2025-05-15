歷史正義落實！台東縣府贈與天后宮土地　解決長年權屬爭議

▲台東縣府完成天后宮土地贈與。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

歷經多年協調與行政程序，台東縣政府15日舉辦土地權狀贈與儀式，將台東段101-210與101-344地號的兩筆縣有土地正式贈與財團法人台東天后宮，為長期以來的土地使用爭議畫下圓滿句點。縣長饒慶鈴與天后宮代表共同出席儀式，見證此項具歷史意義的時刻。

天后宮自民國22年遷至現址以來，長期作為當地信仰與民間活動的核心。然而，民國46年因國防部軍備局為軍事用途借用該地，原有宗教功能因此中斷。直至近年，隨著社會環境與法規變遷，在縣府與縣議會積極協調下，報請行政院核准，最終完成該兩筆縣有土地的無償贈與程序。

饒慶鈴指出，土地政策應回應歷史脈絡與在地需求，因此她上任後積極推動土地活化與「還地於民」。此次贈與行動不僅是一次行政成果的展現，更代表對地方宗教文化資產的重視。她強調：「這不僅是土地的移轉，更是歷史的還原，是對信仰文化的尊重，也是政府與民間合作守護文化價值的重要象徵。」

天后宮是台東縣最具代表性的宗教場域之一，長年不僅承擔信仰傳承的角色，也在公益、文化與教育等領域投入諸多資源，包括敬老助學、急難救助與傳統祭典舉辦等，深受在地居民肯定。此次土地正式歸屬廟方後，將有助於廟宇空間規劃與發展，也使信眾在媽祖的庇佑下，延續安定與希望的力量。

台東縣政府強調，未來將持續推動各項土地活化政策，協助在地文化與信仰空間永續發展，讓行政與社會共同打造一個兼顧歷史、文化與法治精神的宜居城市。