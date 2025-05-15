圖書館也能很有趣！　東女美術班體驗深度導覽行

▲東女師生參訪東大拓展視野 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為拓展高中學生視野並推動廉潔教育與美學設計融合，台東縣政府主辦的「廉政講堂3.0」系列活動15日走進國立台東大學，與該校美術產業學系展開跨域合作。此次活動特別安排國立台東女子高級中學美術班的師生前往東大美產系與圖書資訊館參訪，透過實地交流體驗，提升青年學子對藝術設計的認識與在地文化的認同感。

活動期間，台東大學圖書資訊館安排專業人員進行深度導覽，帶領師生了解館藏特色與空間規劃。該館致力於服務在地社區，推廣終身學習與文化參與，過去曾榮獲多項國內外肯定，不僅入選為「台灣十大非去不可圖書館」，也名列「全球此生必去的1,001所圖書館」之一。此次參訪讓參與學生深感收穫豐富，直呼「不虛此行」。

縣府政風處指出，「廉政講堂3.0」為年度校園誠信教育的重要推動活動之一，旨在讓青年學子了解廉政價值及政府機關運作流程。本次活動更進一步與美術班師生合作，舉辦「廉政意象創意設計競賽」，將藝術創作與廉潔主題結合，不僅激發學生創意，也深化對誠信理念的理解。

縣府表示，藉由美學與公共議題的跨域結合，不僅為校園注入創新能量，也呼應縣長饒慶鈴所推動的「綻放青年」政策理念，期盼透過這類活動讓年輕世代在地扎根，持續在藝術、文化與公民素養中茁壯成長。