分析倒閣重選可能性　綠委：白營8席恐團滅、綠營怎麼跟罷團交代

▲國民黨北檢場外抗議。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨北市黨部因涉罷免案偽造文書，17日遭調查局搜索約談，國民黨主席朱立倫下令赴北檢聲援，台北市長蔣萬安不僅現身力挺，他更喊話立法院應推動倒閣。對此，民進黨立委賴瑞隆今（18日）表示，若要倒閣，國民黨席次不夠，一定要民眾黨支持，但民眾黨主席黃國昌願意嗎?如果改選，8席恐怕團滅，而罷團努力這麼久，民進黨會有壓力，怎麼跟罷團交代？他認為，倒閣如果會發生，去年就發生了，不認為國民黨會敢真的倒閣。

賴瑞隆於節目《POP撞新聞》談到倒閣表示，蔣萬安提倒閣是在現在這個氣氛下講，那到底朱立倫的態度是什麼？朱立倫同意嗎？國民黨內的想法，就他所知道各有一半一半，倒閣之後是全面改選，國民黨內部要先定調清楚。

賴瑞隆表示，以往的立法院，大家衝突點到為止不會受傷，都是互相讓彼此都安全的，大家有個默契，議事有衝撞但是不要受傷，畢竟都是同事一場，可是去年的國會，真的是要讓你受傷，有點傷到了大家該有的基本底線。

賴瑞隆認為，再回到倒閣這件事情，還有不只一關，倒閣要一半席次支持，至少要57席，國民黨目前52席加2席無黨還是不夠，一定要民眾黨8席支持，但8席的黃國昌願意嗎?如果重新改選的話，這8席恐怕會團滅，甚至可能只留下一兩席，當然留下多少席不知道。

賴瑞隆分析，如果重選，民眾黨最近所有思維，基本上都是跟著國民黨在走，已經被形塑成被一個小藍形象，當被形塑成小藍形象，支持者會覺得「要支持我當然支持大藍，為什麼要支持小藍」，在這樣的狀況，除非國民黨有特殊禮讓的方式，不然恐怕民眾黨席次會大幅減少，重選還要再拿到8席，大家都認為難度非常高，民眾黨會冒著這麼大的政治風險嗎？

賴瑞隆強調，如果藍白都願意了，那還要談的是「罷團」，罷團努力了這麼久，走到了第一階段、第二階段，民進黨團絕對會跟他們來思考，尊重罷團意見，這對罷團會有很大的影響，民進黨會有罷團的壓力，民進黨答應倒閣等於幫國民黨解套，要怎麼跟罷團交代？

談到民進黨倒閣態度，賴瑞隆認為，如果藍白有人不同意的話，民進黨根本就不需要討論這些事情，等國民黨來找再來討論，而如果倒閣這件事情會發生，去年就會發生了，現在只是蔣萬安跟部分人士的喊話而已，不認為國民黨會敢真的提倒閣。

▼立委賴瑞隆。（圖／記者林敬旻攝）