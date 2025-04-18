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朱立倫號召26日上凱道　黃國昌證實國民黨主動來電邀約

▲▼台灣民眾黨立法院黨團針對賴清德政府對美關稅政策擺爛、提覆議屢屢失敗、陸委會政策與記者會大走鐘等議題召開「賴政府大擺爛、大失敗、大走鐘記者會」記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、立委林憶君、麥玉珍出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

不滿檢調大動作偵辦罷免團體，國民黨主席朱立倫昨號召黨公職赴北檢集結，並宣布將在4月26日上凱道抗議，高喊「罷免賴清德」。對此，民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌今（18日）證實，朱立倫已責成國民黨秘書長黃健庭來電邀約，接下來相關細節若有更具體內容，會再跟大家報告。

黃國昌說，過去這幾個月，從柯文哲案已經清楚呈現出來，去年9月在濟南路集會時已公開說，如果今天民進黨已經無法無天，把司法檢調當作政治工具，連民眾黨中央黨部都敢搜，有什麼事做不出來？

黃國昌表示，柯文哲案一開始就講得很清楚，「黨檢媒」三位一體，正在嚴重傷害台灣民主法治，「大家有沒有發現，過去這幾個月，我們所提出的觀察批評，竟然在台灣社會真的成爲惡夢，『今天柯文哲，明天任何人』。」

「我們一開始站出來時就說，不是為了柯文哲個人個案，更是為了台灣民主法治，更是為了挽救人民對司法已經崩跌的信心。」黃國昌說，為了下一代民主法治制度的健全，號召大家一起站出來，在面對民進黨政府把司法檢調、綠色媒體當成自己進行專制獨裁統治的工具時，所有的台灣人不分黨派站出來反抗。

黃國昌直言，民進黨已經成為自己過去最討厭的模樣，綠共跟紅共零距離、幹得事情一模一樣，昨天在柯文哲主席案子時，就是活生生的例子？一個檢察官在問案時，竟然可以說「你以為這樣講可以呼攏過去？大家就來試試看」，請問是要試什麼？台北地檢署檢察官請問要試什麼？你是檢察官還是黑道流氓？

黃國昌表示，昨天他也公開點名法務部長、最高檢察署檢察總長邢泰釗，全部出來說清楚 ，「你們是這樣在教育檢察官的喔？司訓所是這樣在教的喔？還是什麼？」，還是被你們挑出來要作為民進黨鷹犬這些特定檢察官，有經過民進黨特殊訓練，就是要這樣問案？為了構陷柯文哲於罪，無所不用其極，這就是民進黨主政下面台灣司法的現況。

至於國民黨號召4月26日上凱道一事，黃國昌說，秘書長周榆修有打給他，「國民黨主席朱立倫已經責成秘書長主動來電邀約了，我相信接下來相關的細節，我們有更具體內容時，會再跟各位媒體報告」。

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