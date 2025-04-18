國民黨「北檢見」被舉牌7次　警方要辦了！將通知朱立倫3人到案

▲國民黨號召北檢見活動，北市警局舉牌7次，報請地檢署指揮偵辦，將通知相關人等到案說明。（圖／記者劉昌松攝）

記者邱中岳／台北報導

國民黨在雙北多處黨部被搜索，黨主席朱立倫不忍了，17日號召國民黨公職「今晚北檢見」，北市警方調派160名警力前往台北地檢署附近進行維安，當天晚上就進行1次勸導、6次命令解散，也報請北檢指揮朝集會遊行法方向偵辦，儘速通知相關人等到案說明。

警方表示，依集會遊行法第6條規定，地檢署及其周邊範圍為集會遊行禁制區，依法不得舉行集會遊行活動，惟集會遊行禁制區依法不得舉行集會，所以在北檢周圍架設鐵拒馬，並且調動警力在場維護秩序、安全。

警方指出，有關國民黨主席朱立倫、立委謝龍介以及發言人楊智伃等3人，於17日晚上6時，至台北地檢署前號召及主持違法集會，當天晚上就進行7次舉牌，也已報請北檢檢察官指揮偵辦，將儘速通知相關人等到案說明，並辦理移送。

另依「公民與政治權利國際公約」之精神及集會遊行法相關規定，考量現場民眾表達訴求，尚無攻擊警方等暴力滋事行為，故未實施驅散等強勢作為，避免刺激現場群眾，擴大衝突。

台北地檢署周邊為集會遊行禁制區，依法不得舉行集會遊行活動，呼籲團體或民眾應遵守法令，理性和平表達訴求，勿有妨礙社會秩序行為，如有暴力情事，警方將嚴正執法，依法維護法律尊嚴及社會秩序。