426民眾黨去不去 ？　江和樹籲黃國昌：考慮清楚要扮什麼角色

記者白珈陽／台中報導

國民黨公職昨天集結到北檢抗議，台北市長蔣萬安現場提出倒閣、改選國會等主張，國民黨主席朱立倫更喊出426上凱道罷免賴清德。對此，民眾黨中央委員江和樹今天（18日）不以為然地說，現在正處美國重關稅問題，百姓要的是經濟，行政院何時通過880億元預算才是百姓在乎的。至於民眾黨是否支持罷免賴清德？江和樹呼籲民眾黨主席黃國昌，要考慮清楚民眾黨在426中要扮演何種角色，不要傻乎乎就跟過去。

▲民眾黨中央委員江和樹。（圖／江和樹提供）



針對蔣萬安提出倒閣，江和樹激動表示「這時候國民黨喊倒閣？現在美國總統發瘋了、全世界經濟狀況不穩定，台灣百姓現在要的不是倒閣，行政院880億元才是百姓在乎的！」

他說，百姓不是笨蛋，看得懂國民黨因全民大罷免陷入無法募款、不能反擊的狀態，蔣萬安才因此提出倒閣，倒閣只需要60天，也沒有不能募款的限制，但現在百姓十分痛苦，每天都在為了股票擔心，國民黨此時不救百姓，卻還在弄這個選舉。

至於朱立倫喊426上凱道罷免賴清德，江和樹坦言，國民黨這時候若不站出來，可能就再也沒機會站出來了，但訴求一定要對。江也呼籲黃國昌，「這時候要考慮清楚，426民眾黨要扮演什麼好的角色，不要傻傻的就跟過去，現在人民要的是安居樂業」。