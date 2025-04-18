高雄罷綠委領銜人怒嗆「抄黨員名單有錯嗎？」　今遭調查局搜索

▲罷免高雄立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」團隊，今傳出遭調查局搜索。（圖／記者賴文萱攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨發動罷免綠委，然而多區罷免案涉不實連署、偽造文書遭檢方調查，藍白痛批「政治辦案」。而藍營罷免許智傑領銜人朱磊16日才質疑，「黨安排黨員抄黨員名單有錯嗎？」負責主導罷免高雄立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」團隊，今（18）日上午就遭調查局搜索。綠委許智傑受訪時表示，尊重公民罷免的權利，但呼籲國民黨不要再抄了！違法罷免只會加速國民黨的滅亡。

藍營發動罷免綠委一階加補件，死亡連署累積高達1923份，不合格份數近2萬，相關連署工作涉不實連署、偽造文書，國民黨台南、台北、新北黨部接連遭到搜索，也有多位青年軍、黨工遭到約談，部分人更遭到收押。台北市政府秘書長、選委會主委李泰興日前備詢時也坦言，許多涉抄名冊連署書的錯誤一望即知，甚至連簽名都抄錯。

而國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安昨率黨公職與支持者至北檢外抗議，與北市警察對峙，由於法院是集會禁制區，該活動未獲申請核准，遭警方7次舉牌，朱立倫則宣告已申請到4月26日路權，要大家上凱道「罷免賴清德」。但搜查行動仍在持續負責主導罷免高雄立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」團隊，今上午傳出遭調查局搜索。

對於多個藍營罷團、黨部遭搜索，罷免許智傑發起人朱磊日前才痛批，「在台灣是看顏色辦案，黨安排黨員抄黨員名單有錯嗎，一個黨如果不容許黨員抄名單，那還叫黨嗎？那這個黨解散算了。一個人加入黨，他必然是無條件服從黨的決定，黨如果代替他決定，就不存在偽造文書，也不存在侵犯個資的問題，因為黨員他不是普通民眾，他在黨的利益面前，是沒有個資可言。」

對此，綠委許智傑也表示，朱磊明目張膽的表示「抄黨員名單有錯嗎？」這種偽造文書行為被檢調搜查是意料之中，「我尊重公民罷免的權利，但呼籲國民黨不要再抄了！違法罷免只會加速國民黨的滅亡！」