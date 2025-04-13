統一教砸112億蓋「超豪華宮殿」！　日信徒不甩解散令狂捐錢

▲世界和平統一家庭聯合會斥資500億日圓（約新台幣112億元）蓋新據點。（圖／世界和平統一家庭聯合會）



記者王佩翊／編譯

南韓宗教團體「世界和平統一家庭聯合會」（統一教會前身）因涉及多項醜聞，3月被日本法院下達解散命令。然而該宗教團體一甩陰霾，13日正式在南韓啟用新設施「天苑宮」，這棟全新的超豪華宮殿式建築耗資500億日圓（約新台幣112億元），其中大多數資金都是來自日本信徒捐款。

根據《朝日電視台》、《富士新聞網》報導，世界和平統一家庭聯合會13日在首爾近郊的加平地區正式啟用新宗教設施「天苑宮」，並於同日舉行盛大的開幕儀式。

「天苑宮」距離首爾市中心約60公里，建築內部鋪滿大理石，外觀氣派非凡，總造價據稱超過500億日圓（約新台幣112億元），其中不少資金是來自日本信徒的捐獻。教會總裁韓鶴子則在開幕典禮上表示，「天之門已大大敞開。」

這場開幕典禮吸引了大批來自世界各國的信徒共襄盛舉，光是日本，就有約8000名信徒跨海赴韓參加。而這座「華麗宮殿」也將成為世界和平統一家庭聯合會的新據點。

不只如此，早在開幕的前一日，世界和平統一家庭聯合會就在旗下的「清心平和世界中心」舉辦大規模的「集體結婚典禮」，有來自全球90個國家的5000對新人一同參與，當天共有約1200名日本信徒親自到場見證。

事實上，東京地方法院3月才剛對世界和平統一家庭聯合會下達了解散命令。但是，絲毫沒有影響其在日本信徒間的威望，反而使眾信徒將重心轉至南韓。