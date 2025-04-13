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日女獨居慘遇害！「陳屍家中16天無人知」遭狠砍數刀　男友人被逮

▲▼日本警察。（示意圖／CFP）

▲警方接獲死者父親通報後前往其住處查看，沒想到死者已經死亡超過2周。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本德島市一名50歲女子10日被發現陳屍在家中，然而她的背部卻有遭人以尖銳刀具攻擊的傷痕，讓警方不敢大意，將此案定調為他殺。經過調查，警方最終鎖定死者的一名39歲男性友人，認為其涉嫌重大，並將其逮捕，目前仍在調查犯案動機與詳細事發經過。

根據MBS NEWS報導，日本警方10日接獲一名男子通報稱，「女兒失聯了」，希望警察可以協助確認50歲女兒嘉野真美的安危。警方因此前往該名失蹤女性位於德島市昭和町的公寓住處，沒想到卻發現該名女子仰躺倒地，已經明顯死亡。

從遺體上來看，死者明顯死亡多日，然而她的背部卻有明顯遭砍的傷痕，因此警方立刻展開調查，最終鎖定一名沒有固定住處的39歲無業男子豐田和也。

警方表示，豐田涉嫌於3月25日前後，在死者位於德島市的住處持尖刀多次攻擊其背部，導致女子死亡。

根據驗屍結果，嘉野是因背部遭利器刺傷造成肺部大量出血，最終因失血過多死亡。儘管未發現嘉野與他人有明顯糾紛，但已確定案發當時豐田曾與嘉野有往來關係。

警方隨後在香川縣高松市一家柏青哥店內發現豐田的蹤影，當場將人帶回調查，而他隨即坦承涉案，因此被警方逮捕。警方目前正進一步調查他的犯案動機及案發時的具體情況。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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