日本「孤獨死」1年逾7萬人　253人死後1年才被發現

▲日本近年孤獨死問題嚴重，日本警察廳透露，在2024年多達7萬6020人被發現在家中孤獨死，甚至有253人死後超過1年才被發現。（示意圖／PhotoAC）



圖文／CTWANT

日本在1973年進入高齡化社會，更在1994年進入高齡社會、2007年成為超高齡社會，屬於人口老化快速的國家，這也衍生出很多社會問題，其中最嚴重之一就是「孤獨死」。日本警察廳公布2024年處理的死亡案件中，有7萬6020人是在家過世的獨居者，有253人還是死後超過1年才被發現。

根據日媒《讀賣新聞》、《朝日新聞》等報導，日本政府將獨自在家生活、死亡後8天以上才被發現及被認為生前一直處於社會孤立者，都歸類為「孤立死」，而孤立死與孤獨死意思差不多，不過孤立死有特別強調死後8天以上才被發現。

日本內閣11日首度發布「孤立死」的數字，在2024年有2萬1856人，其中60歲以上有1萬7937人，占整體近8成，50多歲2740人，40多歲也有755人；這些統計數字採用日本警察廳的資料，包括在自家過世，獨居，不限於高齡者，以廣泛的年齡層為對象所得的數字。

除此之外，日本警察廳指出，在2024年警察處理的20萬4184人死亡案件中，有7萬6020人是在家過世的獨居者。依死亡後被發現的天數來分析，死後有近4成在當天或隔天被發現，逾7成在1週內被發現；而死後經過8天以上被發現的有2萬1856人，其中男性佔8成；超過1個月才被發現的有6945人，更有253人超過1年才被人發現。

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