2日本滑板運動選手來台偷闖住宅樓頂「亂塗鴨」　西門町狼狽落網

▲2名日籍滑板選手酒後闖入大安區某間大樓頂樓外牆及電梯內進行塗鴉。（圖／翻攝畫面／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

近日，2名日籍滑板選手來台旅遊並參加極限運動表演，卻在酒後闖入大安區某間大樓，在頂樓頂樓外牆、冷氣室外壓縮機及電梯內以噴漆或持馬克筆進行塗鴉。民眾報警後，警方循線逮人，訊後依侵入住宅、毀損等罪嫌將2人移送北檢偵辦。

北市警大安分局敦化南路派出所日前接獲民眾報案，稱忠孝東路四段一處住宅大樓外牆、冷氣室外壓縮機等多處遭不明人士噴漆破壞。警方獲報後展開調查，迅速鎖定涉案人員，並在9日下午在西門町旅館查獲2名日籍男子池田、戶倉到案。

據了解，23歲的池田以及25歲的戶倉都是日本滑板運動選手，在滑板運動界有相當的人氣。本月初他們來台觀光並參加極限運動，當晚與友人一同到酒吧喝酒，返回住宿處時路經一處大樓，出於好玩心理，臨時起意闖入大樓，並趁管理員不備之際，搭乘電梯直達頂樓，在頂樓外牆、冷氣室外壓縮機及電梯內以噴漆及馬克筆進行塗鴉。

之後，大樓管理員發現有人闖入塗鴉，立刻將他們驅離，並於隔日前往警局報案。大安區警方則循線到池田、戶倉投宿的西門町旅店逮人，訊後依侵入住宅及毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。

大安分局呼籲，隨意在公共區域噴漆塗鴉除涉毀損及廢棄物清理法等罪嫌，更影響市容整潔，若民眾發現有不明人士無故徘徊逗留，應即通報警方查處。

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