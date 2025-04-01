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躲屋內怕餘震、睡大街怕被搶　災民哀嘆緬甸震後亂象

一名泰國女子在曼谷塌樓現場焦急等待，期盼親人能平安獲救。

▲一名泰國女子在曼谷塌樓現場焦急等待，期盼親人能平安獲救。

圖文／鏡週刊

強震發生後，本刊隨即組成採訪團隊，當天晚間搭機飛往曼谷，同時申請緬甸簽證，並於隔天凌晨趕抵審計署塌樓現場採訪，直擊搜救過程，而災情最嚴重的緬甸因簽證尚未核發，記者透過管道聯繫上曼德勒的台商、災民，取得樓倒、橋斷、路坍等影像，並透過災民的描述，還原地震當下的恐怖及劫後餘生的複雜心境。

據緬甸軍政府統計，至3月31日止，強震共造成1,700多人死亡、3,400多人受傷、約300人失蹤，世界衛生組織的報告則顯示，重災區八成建物倒塌，死傷數預估將不斷增加。

本刊調查，曼德勒是緬甸第二大城，被當地華人稱為瓦城，地震過後，不僅到處都有建物受損、街道滿布水泥殘骸，更有1棟12層的大樓倒塌，傳出逾90人遭到活埋。確定的是，搜救人員在另一所幼兒園的瓦礫堆中，發現1名教師與12名幼童遺體，還有6名教師及約50名幼童不知去向。

美軍抵達泰國曼谷塌樓現場勘查，並與泰國政府人員交換意見。（翻攝畫面）

▲美軍抵達泰國曼谷塌樓現場勘查，並與泰國政府人員交換意見。（圖／翻攝畫面）

當地華人小魚告訴本刊，地震發生時，他剛好踏進家門，看到地板像波浪一樣晃搖，牆上東西不斷掉下，牆壁發出撕裂般的恐怖聲響。小魚心有餘悸地說：「我在緬甸生活30多年，雖然偶爾會遇到地震，卻從未經歷過這麼誇張的狀況！」屋內一片狼藉，物品摔壞殆盡，滿地碎玻璃和粉塵，根本無法居住，他只能轉住軍方設的臨時收容所。

另名華人小園也告訴本刊，他住的公寓直接崩塌、下陷一層樓，「幸好地震當時我不在家，命大躲過一劫，但我們那棟有很多住戶都因此往生，想到還是覺得很難過！」小園進一步說，目前曼德勒氣氛緊張，就算房子沒倒，住戶也不敢回去住，有人直接打地鋪睡在馬路上，深怕會遇到餘震；更恐怖的是，災後社會秩序混亂，街頭暴動與搶劫案頻傳，讓居民陷入極度恐慌。

小園無奈地說：「我們現在遇到兩難的選擇，住在家裡雖然不會被搶，但很可能碰到餘震，被壓死在家；如果怕被壓死，而選擇住在街頭，又可能會遇到暴民打劫殺害。不管怎麼選，人生好像都會就此畫上休止符。」

台灣搜救隊在緬甸強震後第一時間完成整備，待命救援。（翻攝屏東縣政府官網）

▲台灣搜救隊在緬甸強震後第一時間完成整備，待命救援。（圖／翻攝屏東縣政府官網）

同樣在這次強震中逃過一劫的阿強則說，雖然他家沒受到太嚴重的破壞，但他親眼目睹鄰居家瞬間瓦解，恐怖的場景深深烙印在他心裡、無法抹去，「我現在連回家都怕，總覺得下一個被壓在瓦礫中的就是我！」

經歷這次大地震後，阿強的身心都出現明顯後遺症，不時會感到頭暈、想吐，心理更嚴重，不僅覺得一直在地震，晚上還會做惡夢驚醒，永遠處在恐慌的狀態。雖然目前物資還算足夠，但阿強憂心地說：「看這種災情，估計很難在短時間內重建、復原，我對接下來的生活，真的感到很茫然，但是我的家在這，我又能去哪裡呢？」

在記者與小魚等3人的訪談過程中，電話連線多次中斷，他們指出，震後通訊極度不穩，連水電也時常中斷，要聯絡上別人真的很困難，好不容易才能夠講上話，更遑論向政府求援，只能想辦法讓自己活下去。3人的經歷也是目前曼德勒周邊數萬災民的縮影，強震不僅重創他們的生活，也讓他們對於未來感到無助。

慈濟基金會準備大量物資，隨時準備送往災區。（慈濟基金會提供）

▲慈濟基金會準備大量物資，隨時準備送往災區。（圖／慈濟基金會提供）

本刊調查，緬甸強震發生當下，台灣消防署立刻通知本月輪值的屏東縣與桃園市消防局，完成120名搜救人員（包括5名醫師、1名獸醫師、7名護理師）、6隻搜救犬、15公噸各式裝備器材待命整備，消防署特搜隊也在第一時間停止休假，全員待命，並通知慈濟基金會、賑災基金會協助整備，希望對災區伸出援手。

不過，外交部詢問緬甸及泰國，二國皆表示不需台灣人道救援，因此消防署已暫時解除搜救人員待命，但民間團體仍照樣啟動國際賑災物資整備，以慈濟基金會來說，準備了200條毛毯、大批乾糧，只要緬甸政府一放行，就會將相關物資運抵災區。

此外，緬甸當地的台商及台僑，也發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，除了提供食物、飲水給災民，甚至親身參與救援行動，協助搜救人員從瓦礫堆中，救出不少受困者，讓緬甸民眾十分感動。


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