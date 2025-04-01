走不出執念到哪都困　金水逆行唐綺陽說大家再忍忍

▲唐綺陽面對金星、水星逆行回到雙魚座，要大家再忍忍。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

圖文／鏡週刊

著名星座專家唐綺陽近期瘦身有成，以瘦腿之姿參與台北時裝週。3月31日也在最近的動盪之中，給出一些建議。她注意到最近許多人向她傾訴內心的煩惱，這些人往往難以表達自己的感受，或是認為即使說出來也無濟於事，最終到了臨界點。對這種現象，唐綺陽說「大家再忍忍」。

從星象學角度，唐綺陽解釋，金星和水星逆行回到雙魚座，將人們帶回水的世界，喚醒內心深處的陰鬱情緒。同時，外部世界也充滿挑戰，災難和悲劇不斷發生。「火盤據巨蟹5個月以來，煩心事已經夠多，現在又加踩油門，真的有快崩潰的感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，唐綺陽也提供帶來希望的視角，就像潛水者所知道的，水下世界也可以是寧靜、奇妙且美麗的，但前提是我們需要準備充分的裝備、妥善保護自己，並確保氧氣供應，「所以當世界不斷彰顯危險、凸顯不爽，也等同在提醒我們『快補好它、好好處理漏洞』之時，只是一切得靠自己，沒人幫得了我們。」

她坦言當前是與自我奮鬥的時期，但也安慰大家說這種能量即將過去：「我們不會一直活在缺氧，這也意味只剩一個月可以『跟內心深刻對話』，如果能明白這場說不出的苦具備這樣的意義，有意義地承受，就不枉這苦了。」

唐綺陽建議人們可以通過與朋友交談、觀看電影、閱讀書籍或暫時逃離日常環境來尋求緩解。她鼓勵人們釋放情緒，無論是抱怨還是哭泣，沉浸在水中並不可恥，重要的是能夠紓解內心的鬱結。她並分享了一句話：「世上最大的監獄就是人的大腦，走不出執念，到哪都是囚徒。」



更多鏡週刊報導

哈利王子跟慈善機構主席翻臉 被爆料職場霸凌

無畏求償120億 橫豎研究所警告金秀賢「勿墮更深地獄」

劉俊謙為《贖夢》落水差點缺氧窒息 下週隨張家輝來台宣傳