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父涉黑、母再爆賴帳千萬　許淑華回應了

許天送興建的三玄宮（圖）去年傳出長期占用國有地的爭議。（翻攝許淑華臉書）

▲許天送興建的三玄宮（圖）去年傳出長期占用國有地的爭議。（翻攝許淑華臉書）

圖文／鏡週刊

陳女遭爆打著女兒許淑華的名號，借了上千萬元，賴帳不還，雖然對女兒過意不去，卻照樣留爛攤子讓許淑華收尾。知情人士Ａ先生透露，某次母女爭吵，許氣到脫口說出：「早知道出生是當妳的小孩，我寧可不要來到這個世界。」陳的債務除了讓女兒備感壓力，也讓丈夫非常困擾，但年事已高的許天送根本管不了，只能提醒親友不要借錢給太太。Ａ先生說，由於債主多半居住在南投，礙於陳是縣長之母，大多敢怒不敢言。

對於陳女欠債不還，債主蕭先生感到無奈又生氣，因為不僅家人對他不諒解，就連到市公所申請調解，承辦人員也頻頻跳針數落他：「明知陳女不會還錢，為什麼還要借給她？」蕭啞巴吃黃蓮，抱著死馬當活馬醫的念頭，堅持申請調解，但也不出所料，陳及開支票的弟弟都沒出現，調解再度破局。蕭先生說，他不奢望陳女還清債務，但至少先還一部分，讓他對家人有個交代。

南投縣長許淑華的父親許天送（右）曾任南投市代會主席，頗具影響力。（翻攝許淑華臉書）

▲南投縣長許淑華的父親許天送（右）曾任南投市代會主席，頗具影響力。（翻攝許淑華臉書）

本刊調查，許淑華從議員當到南投市長、立委，47歲當選南投縣長，從政之路一帆風順，但家庭問題卻常被拿出來討論，3年前，她參選縣長時，對手就質疑許父有黑道背景，此外，許父還被爆出曾經教唆員工對客人開槍，許淑華當時也正面回應：「父親是更生人，已經付出代價。」

蕭先生借錢給許母，還介紹友人借了600萬元給她，許母也簽下借據。（讀者提供）

▲蕭先生借錢給許母，還介紹友人借了600萬元給她，許母也簽下借據。（讀者提供）

另一方面，許天送興建的三玄宮，去年也傳出長期占用國有地的爭議，監察院則以「未主動查報、缺乏積極作為」的理由，對南投市公所及南投縣政府提出糾正，許淑華強調將依法處理，好不容易平息風波，如今許母又鬧出打著女兒名號、借錢不還的糾紛，面對難解的家庭課題，許淑華又得傷腦筋了。

針對相關指控，本刊撥打南投縣長許淑華及許母的手機向2人查證，但2人電話未接、訊息未回，本刊隨後致電南投縣政府，希望詢問縣長，縣府新聞行政處蔡處長則回應，縣長絕對不會假公濟私，也不會向母親透露公務機密，許淑華也透過蔡處長表示「關於爆料並非屬實，勿濫用公器達到詆毀目的，對長輩造成傷害及壓力。」


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