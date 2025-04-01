緬甸強震「斷層裂300公里超乎預期」　專家：釋放能量逾60秒

▲緬甸強震，專家發現破裂斷層長度超過300公里，加上往南破裂，造成曼谷也感受到強震威力。（圖／達志影像／美聯社）

記者許敏溶／台北報導

緬甸上周五（28日）發生規模7.7強震。台灣地震科學中心團隊利用衛星遙測影像分析，發現破裂斷層長度超過300公里，遠高於當初預估200公里，且斷層從震央向北與向南破裂，往南可能延伸到緬甸首都奈比多以北區域，釋放能量時間超過60秒，造成最大位移量約5至6.5公尺，也因斷層主要向南破裂，讓遠在千公里外曼谷也感受到強震威力。

緬甸在上周五下午發生強震，美國地質調查所（USGS）測報為震矩規模7.7，泰國氣象總局上修芮氏規模8.2。這起地震震央位於實皆市（Sagaing）西北方十餘公里處，地震深度僅10公里，屬於極淺層地震，也是去年至今全球規模最大地震。

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台灣地震科學中心（台震中心）團隊在地震發生後，集結相關研究人員，包括台大地質系副教授王昱的研究團隊、中正大學地環系助理教授郭昱廷、台大地理環境資源學系副教授莊昀叡及博士生李子昕等人，分別利用衛星遙測影像分析此地震的地表破裂。

分析成果確定造成這次地震的實皆斷層破裂位置，並發現破裂斷層的長度達300公里以上，遠超過地震前估計的200至250公里，也是造成這次地震廣泛災損主因之一。研究結果也在第一時間提供給美國地質調查所的相關研究學者，希望能夠更精確地估算此地震的震度分布。

此外，台震中心研究發現，緬甸強震斷層從震央向北與向南破裂，往南可能延伸到緬甸首都奈比多以北區域，釋放能量時間總長超過60秒，造成最大位移量約5至6.5公尺，在斷層主要向南破裂的方向性效應影響下，可能造成震央以南廣泛區域感受到強烈的地震搖晃，包括遠在1000公里外的曼谷，加上盆地效應影響，讓曼谷也感受到地震的震感。

台震中心說明，這次緬甸規模7.7強震，是緬甸從1946至今規模最大的災害地震，而且地震位於實皆斷層中段，強烈的震動造成實皆斷層沿線區域的房屋傾毀、道路與邊坡破壞，土壤液化等各種災害，且伴隨實皆斷層多處斷層地表破裂。由於地震鄰近人口超過150萬曼德勒市，造成的災損是緬甸數十年來最嚴重的地震災害。