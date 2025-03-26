陸網蹲機場　接機亞亞「直播全被封」！八炯酸：這才是言論自由

▲亞亞離台。（圖／記者黃克翔攝）



記者施怡妏／綜合報導

陸配「亞亞」劉振亞經營抖音帳號「亞亞在台灣」，因在台灣發表武統言論，遭移民署廢除依親居留許可，已於昨晚（25日）搭機離台。有網友透露，許多中國網友在抖音開直播，到機場接亞亞，卻慘被封號。對此，反共網紅八炯反酸「這才是言論自由」。

八炯在Threads發文，很多中國網友到機場接亞亞，同時在抖音開直播，「下面留言區全部翻車，我要笑死，亞亞準備要出來的時候，中國網友的直播被封號了，這才是言論自由。」

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前民進黨桃園市議員王浩宇也在臉書發文，「很多民眾到機場去接她，結果亞亞消失了，疑似被帶走，抖音所有接機直播都消失。」

不少網友驚呼，「看起來真的不是一般人，竟然接不到機，人被特別單位載走」、「太好笑了，一秒證明沒有言論自由」、「全部的直播都被封了，不能吃瓜了」、「一群便衣來接她，行李還有人拿，她似乎不訝異，應該是認識，感覺她是特務高幹」。

還有網友指出，「飛機10點多到的，太多民眾在外面等跟開直播，中間封了好幾個7-8000人的直播間，拖到快12點沒人了才出來，一出關就有國安跟便衣圍上去（黑褲黑皮鞋的都是），這是大陸一般老百姓能有的待遇嗎？」、「謎一般的女子，一出來自然地把行李箱交給別人拿，圍上來的保鑣熟練地把她圍在中間，什麼話也沒有說就把亞亞保護起來，一點驚慌失措也沒有？」

▼亞亞一出機場管制區，四面八方便湧上多名黑衣和便衣男女陪同離開。（圖／翻攝微博）

