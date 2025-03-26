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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸配亞亞離境　陳玉珍嘆：民進黨活成他們討厭的國民黨威權模樣

▲▼陳玉珍 聯訪 中選會預算 被砍 文化殺手 等議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳玉珍批評，民進黨活成自己最討厭的樣子，，就是國民黨威權時代的樣子。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

陸配網紅「亞亞」（劉振亞）因宣傳武統遭撤銷居留許可，昨日已遭驅離並搭機離台。移民署今（26日）再次公布，同樣為中國宣傳統戰及武力統一的「小微」及「恩綺」，必須最遲在3月31日前限期出境。國民黨立委陳玉珍對此表示，處罰人民一定要有法律依據，這是刑法罪刑法定原則，30多年前民進黨前輩上街捍衛「台獨」思想，現在講統一竟要被處罰，民進黨漸漸活成自己最討厭的樣子，就是國民黨威權時代的樣子。

陳玉珍坦言，劉振亞說的話確實傷害了很多台澎金馬人民的心，但劉振亞的受眾主要是中國大陸的群眾，知名度不高，是不是造成國安疑慮，要打上很大問號。

陳玉珍說，國家處罰人民必須要有法律依據，如果這個時候不能指正政府，「只要政府說你違法，就會被處罰，所以要有法律依據，這是國治國家的基本素養。」

陳玉珍強調，自己絕對不是支持劉振亞武統的看法，這是為了保護全民有言論自由，30多年期鼓吹台獨是犯法的，民進黨的前輩上街遊行，講台獨是思想，不應該處罰，是刑法100條廢除的開始。然而，30年後講統一要處罰，卻沒有法律規定，根據刑法罪刑法定原則，處罰人民一定要有法律依據，民進黨現在漸漸活成自己30多年前最討厭的樣子，就是國民黨的威權時代。

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