亞亞鼓勵武統「是言論自由？」　律師揪關鍵2字：外人可以主張？

▲亞亞離台。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中配劉姓網紅經營「亞亞在台灣」頻道，曾發表鼓勵武統言論，被移民署認定違反《兩岸人民關係條例》，取消其在台依親居留資格。對此，律師林智群認為，憲法確實保障人民有言論自由，但亞亞並不是「我們人民」，「外人可以向我們政府主張言論自由？」

陸配劉姓網紅經營「亞亞在台灣」頻道，因發表鼓勵武統言論，被移民署認定違反《兩岸人民關係條例》，取消其在台依親居留資格。行政院長卓榮泰日前受訪時表示，「言論自由是有界線的，界線就是國家存續，不能詆毀國家，又要國家保護你」。

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亞亞昨搭機離境，並留下了千字文，除了點名內政部長劉世芳，指控對方「人權迫害」外，也希望惡夢趕快過去，讓她能夠堂堂正正回台灣。

對於言論自由的說法，林智群直言，雖然有人說「亞亞支持武統，雖然不中聽，但這個是言論自由，我們要保障她。」但他強調，憲法保障「人民」有言論自由，可是亞亞只有居留權，「還不是我們人民，是中華人民共和國人民，外人可以向我們政府主張言論自由？」

貼文底下，也有不少網友直呼，「我國憲法保障我國國民」、「其實台灣也沒有限制她的言論自由，台灣政府剝奪的是她的居留權，而居留權本來政府就有權決定要不要給你」、「呵，那些主張第11條（言論自由）的，都不約而同忽略第7條已經有講，『人民=中華民國人民』，要不然如果第11條可以適用非本國人，那其他一系列自由權是不是可以比照辦理」。