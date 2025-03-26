　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦護亞亞轟綠「拆散家庭」　王世堅嗆拗什麼：越講台灣人越生氣

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

中配劉姓網紅經營「亞亞在台灣」頻道發表鼓勵武統言論，被移民署認定違反《兩岸人民關係條例》，取消其在台依親居留資格，昨搭機離境前離境。而亞亞言論獲不少藍委聲援，中國國台辦也痛批，民進黨「有悖人倫，傷天害理。」綠委王世堅今（26日）受訪時表示，國台辦越幫亞亞出氣，台灣人就越生氣，錯了就是錯了，他們還拗什麼？如果台灣人嫁到大陸，說要武統中國、反攻大陸、解救同胞，中共做何感想？一定也是驅逐出境啊！

今是民進黨中常會，王世堅會前也接受媒體聯訪，對於大罷免傳出綠營民代有KPI要求？王世堅坦言，他不曉得耶，本黨不會這麼做啦！畢竟這是公民團體主導，黨公職會站在協助的立場，如果公民團體連署設站的過程有受阻擾、被查水表，我們就會介入去幫忙，僅止於此。

至於北市有罷團反映查水表問題，王世堅表示，自己不曉得，最近都在忙著甲級動員，連委員會都甲動，因為有很重要議題，像財政委員會已經甲動三天。

也有媒體追問，國台辦聲援亞亞，批評民進黨迫害中配。王世堅直言，國台辦越幫亞亞出氣，台灣人就越生氣，錯了就是錯了，他們還拗什麼？王舉例，如果台灣人嫁到大陸，說要武統中國、反攻大陸、解救同胞，中共做何感想？一定也是驅逐出境啊，這無庸置疑，大家互相的嘛！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 9953 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫
快訊／嘉義議員病逝！　享年43歲
快訊／金賽綸方明開記者會　公開未成年交往金秀賢證據
LIVE／ETtoday健康雲大師講座陳適安開講　心律不整預
金秀賢放鳥台灣 　「大咖天團」確定當救火隊上場
快訊／去年任意引退！　味全龍外野手申請復籍
被罵「89化瘋狂打炮」！　李芷婷反擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

再轟藍白惡刪補助只為政治攻擊　民進黨：犧牲台電把人民當盤子

TVBS民調／賴清德恢復軍審獲6成支持　「藍綠白」皆贊成大於反對

國台辦護亞亞轟綠「拆散家庭」　王世堅嗆拗什麼：越講台灣人越生氣

幕後／反廢死、反戒嚴公投順利逕付二讀　國民黨團「精心策略」曝光

綠營不滿違法表決衝韓國瑜、周萬來辦公室撲空　打電話無人接聽

徐巧芯被「斷棒」砸到驗傷　柯建銘喊去告：毀損公物全換新我賠！

限時2.5小時徒步區！北捷中山站3／29試辦封街　2條行穿線畫回來了

檢調搜藍營台南黨部、花蓮縣府　趙少康警告：司法不該介入政治

「亞亞案」影響世壯運、雙城論壇？　蔣萬安：都依中央程序申辦

台東社會處長涉包庇爆性騷機構遭彈劾　懲戒法院判降級改敘、罰30萬

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

陳冠希帶愛女現身台北　樂意合照粉絲：只要不要偷拍

【沒有人可以跟我搶】她扮成哈利波特多比！誓言拿下春酒MVP！

【泰格與雪兒】十年之後

再轟藍白惡刪補助只為政治攻擊　民進黨：犧牲台電把人民當盤子

TVBS民調／賴清德恢復軍審獲6成支持　「藍綠白」皆贊成大於反對

國台辦護亞亞轟綠「拆散家庭」　王世堅嗆拗什麼：越講台灣人越生氣

幕後／反廢死、反戒嚴公投順利逕付二讀　國民黨團「精心策略」曝光

綠營不滿違法表決衝韓國瑜、周萬來辦公室撲空　打電話無人接聽

徐巧芯被「斷棒」砸到驗傷　柯建銘喊去告：毀損公物全換新我賠！

限時2.5小時徒步區！北捷中山站3／29試辦封街　2條行穿線畫回來了

檢調搜藍營台南黨部、花蓮縣府　趙少康警告：司法不該介入政治

「亞亞案」影響世壯運、雙城論壇？　蔣萬安：都依中央程序申辦

台東社會處長涉包庇爆性騷機構遭彈劾　懲戒法院判降級改敘、罰30萬

才投履歷「人資半夜1舉動」　她嚇爛：太奴了！同行曝原因

變得不友善？日作家認了「日本人對外國客反感」　尤其3地區的居民

房貸餘額突破11兆　信義：逾放比例仍維持低檔

置身燈海星空裡！南投浪漫景觀餐廳　無敵夜景＋迷你動物園玩整天

台積電美國廠成本高　外媒：僅比台灣高一成

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

李心潔「裙襬搖搖」現身TORY BURCH台北101新店！曝來台必吃米苔目

頂呱呱「3張超值優惠券」今天限時領！人氣組合下殺69折起

裕隆股價低於淨值總座致歉　估今年代工不受關稅政策影響

劉雨柔「忍了又忍、一忍再忍」不想委屈了！突PO黑底文 懷胎5月洩煩惱

政治熱門新聞

快訊／遭柯建銘枴杖擊中　徐巧芯曬驗傷單

即／亞亞被下令離台　中華人權協會發聲明

柯建銘「打斷拐杖」噴出　徐巧芯：情緒崩潰近乎瘋魔

幕後／大罷免「綠4招登場」全揮空　罷團反應冷、二階預計成案數下修

我是台灣的孩子！　亞亞老公全台語控訴：暫停驅離處分

忘了？韓國瑜稱官員逕自離席　影片曝卓榮泰當面獲韓同意才離開

亞亞離台留下千字文：希望噩夢快過去

二階連署進度最快！　罷免李彥秀13天衝破2萬份連署　

直擊／不滿韓國瑜宣布開會！　柯建銘怒丟拐杖砸中徐巧芯

謝龍介曝「普發1萬」已送二讀：賴清德可能還加碼

徐巧芯被「斷棒」砸到驗傷　柯建銘喊去告：毀損公物全換新我賠！

快訊／手臂遭柯建銘拐杖砸中！　徐巧芯曬大片瘀青提告

亞亞離台！陸委會籲國人：繼續歡迎陸配

白狼聚眾「國會餐廳」選竹聯幫主　警政署「要求」立法院才喊卡

更多熱門

相關新聞

徐巧芯被「斷棒」砸到驗傷　柯建銘喊去告：毀損公物全換新我賠！

徐巧芯被「斷棒」砸到驗傷　柯建銘喊去告：毀損公物全換新我賠！

國民黨團提案提出反廢死、反戒嚴公投，昨院會表定6點休息後，晚上7點18分，大批藍委、立法院長韓國瑜回到議場，表決通過，將兩公投提案逕付二讀，讓綠營大為不滿，黨團總召柯建銘更拿拐杖怒敲桌子，斷掉的拐杖飛出去打到藍委徐巧芯，徐也驗傷喊告。民進黨團總召柯建銘今（26日）表示，我敲桌子毀損公物，全部換新的，我賠！徐巧芯看到拐杖飛出去馬上去撿，手還一直揉說我打她，還去驗傷，做偽證是要關的，「我們都有錄影。」柯也怒丟周萬來著作，嗆聲「不要再說到這本書了」。

檢調搜藍營台南黨部、花蓮縣府　趙少康說重話！

檢調搜藍營台南黨部、花蓮縣府　趙少康說重話！

國台辦罵賴總統是「賣台專業戶」

國台辦罵賴總統是「賣台專業戶」

國台辦：民進黨造成台灣觀光產業變「觀光慘業」

國台辦：民進黨造成台灣觀光產業變「觀光慘業」

「亞亞案」影響雙城？蔣這樣說

「亞亞案」影響雙城？蔣這樣說

關鍵字：

網紅中配民進黨王世堅大罷免亞亞國民黨國台辦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

H級AV女優宣告引退！

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕高宇蓁

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！

楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」身分曝光

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

鄰居爆亞亞狂嫌台灣爛　律師怒噴1句話

遭趙駿亞車內施暴！吳婉君傷勢曝光

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾大喊：加油

更多

最夯影音

更多

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面