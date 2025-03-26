國台辦護亞亞轟綠「拆散家庭」　王世堅嗆拗什麼：越講台灣人越生氣

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

中配劉姓網紅經營「亞亞在台灣」頻道發表鼓勵武統言論，被移民署認定違反《兩岸人民關係條例》，取消其在台依親居留資格，昨搭機離境前離境。而亞亞言論獲不少藍委聲援，中國國台辦也痛批，民進黨「有悖人倫，傷天害理。」綠委王世堅今（26日）受訪時表示，國台辦越幫亞亞出氣，台灣人就越生氣，錯了就是錯了，他們還拗什麼？如果台灣人嫁到大陸，說要武統中國、反攻大陸、解救同胞，中共做何感想？一定也是驅逐出境啊！

今是民進黨中常會，王世堅會前也接受媒體聯訪，對於大罷免傳出綠營民代有KPI要求？王世堅坦言，他不曉得耶，本黨不會這麼做啦！畢竟這是公民團體主導，黨公職會站在協助的立場，如果公民團體連署設站的過程有受阻擾、被查水表，我們就會介入去幫忙，僅止於此。

至於北市有罷團反映查水表問題，王世堅表示，自己不曉得，最近都在忙著甲級動員，連委員會都甲動，因為有很重要議題，像財政委員會已經甲動三天。

也有媒體追問，國台辦聲援亞亞，批評民進黨迫害中配。王世堅直言，國台辦越幫亞亞出氣，台灣人就越生氣，錯了就是錯了，他們還拗什麼？王舉例，如果台灣人嫁到大陸，說要武統中國、反攻大陸、解救同胞，中共做何感想？一定也是驅逐出境啊，這無庸置疑，大家互相的嘛！