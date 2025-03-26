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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「亞亞案」影響世壯運、雙城論壇？　蔣萬安：都依中央程序申辦

記者袁茵／台北報導

陸配網紅「亞亞」（劉振亞）因宣傳武統遭撤銷居留許可，昨（25日）已遭驅離並搭機離台；面對「亞亞案」恐讓兩岸情勢持續緊張，將有陸籍選手參賽的雙北世壯運，以及今年輪到北市府赴中國大陸上海的雙城論壇會不會受影響？台北市長蔣萬安回應，一切都依照中央程序申辦。

▲▼台北市長蔣萬安與中山里長座談會，藍委王鴻薇到場參與。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安與中山里長座談會，藍委王鴻薇到場參與。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安26日上午參加中山區「與里長有約」座談會，針對劉振亞被移民署命限期離境，劉聲請停止執行，被台北高等行政法院引用兩公約裁定駁回，會不會覺得漠視劉振亞人權，以及移民署的裁罰有無違反比例原則？蔣萬安說，遵守中華民國的憲法，捍衛中華民國的主權，以及守護台灣的民主自由法治，這是他堅定的立場，也對台灣的民主自由非常有信心。

至於「亞亞案」讓兩岸情勢變得極端，會不會擔心接下來雙城論壇溝通受影響，甚至因此延期？蔣萬安表示，台北上海的雙城論壇行之有年，已經舉辦15屆，就是市政的交流，所以他也再次強調，上任後舉辦過2次，一次在上海、一次在台北，「我們也會堅定秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行」。

而5月17日開幕的世壯運也有陸籍選手報名，面對現在兩岸情勢，會不會擔心移民署卡關陸籍選手？蔣萬安指出，都依照中央程序在申辦當中，也與中央各部會開過會，世壯運其實就是大型國際賽事，非常歡迎國際選手來到台灣，也讓世界看到台灣，能夠到台北、新北及各場館的縣市觀光旅遊，大家都非常正面來看待世壯運的舉辦，也希望世壯運圓滿順利。

媒體追問，陸配除了劉振亞外，後續還有5名待處理，會不會覺得此做法讓台灣許多陸配人人自危，社會氣氛對立？蔣萬安說，「我想中央任何的決定，外界有疑慮，其實就應該要清楚的對外說明，來消除民眾的疑慮，我想民眾還是期待中央能夠完整清楚的說明」。

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