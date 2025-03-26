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陸配剩她不肯走？小微把老公當跳板　黑歷史曝「我嫁到台灣搞錢」

▲▼陸配小微。（圖／翻攝X） 

▲陸配小微黑歷史被網友挖出。（圖／翻攝X）

網搜小組／劉維榛報導

陸配「亞亞」劉振亞昨（25日）已遭驅離並搭機離台，而同樣鼓吹武統的小微、恩綺須於3月31日前限期出境。其中恩綺被八炯爆料，早就飛回上海，因此目前只剩下小微賴在台灣不走，有網友挖出她的黑歷史，發現直播曾說過「來台灣就是來搞錢」、「把台灣老公當跳板」，甚至她自稱是台灣人。

3名陸配皆踩到武統言論紅線，亞亞昨日已搭機離台，恩綺則被八炯爆料，疑似早就飛回上海，因此目前只剩下小微仍在台灣，移民署公布限令，她須於3月31日前限期出境，若未依限出境，移民署將依法執行強制出境，強調必定會堅定嚴正執法。

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小微上周才在抖音崩潰表示，有台灣的記者上門要採訪，她想說的是，「台灣政府就是這樣作為的嗎？來欺負三個孩子的寶媽，台灣這個地方是言論自由，我喊一喊台灣是中國的台灣，我喊一喊台灣早晚滿地插滿五星紅旗，台灣政府就怕了，我一個婦女就能威脅到台灣政府了」，並回嗆記者「你敢報導嗎？」

小微甚至還怒轟，「就這樣廢了我的居留證，這就是我想要說的話，台灣政府就這麼沒有作為，一個婦女喊一喊他就害怕了，丟臉啊！丟到國際新聞上去了。」

▲▼ 陸配「小微」。（圖／翻攝抖音）

▲小微上周崩潰表示，「我一個婦女就能威脅到台灣政府了」。（圖／翻攝抖音）

如今還賴在台灣不肯走，有網友繼續挖出過去她的黑歷史，一段直播在Threads、X平台上瘋傳，可見小微自曝，「我為什麼不嫁到貴州大山裡面？我就是要嫁到台灣啊，我嫁到台灣搞錢啊，搞到錢了，我再回貴州大山發展啊」、「我嫁到貴州沒辦法改變命運啊，我只有嫁給我老公，把我老公當成是一個跳板了...我老公是哪裡人，我就是哪裡人啊，對吧我是台灣人」、「我在台灣我把賺夠了，我把台灣錢帶回大山去發展，我說你敢把我怎麼樣咧？」

影片引來網友咋舌回應，「大陸女人太恐怖了吧，台灣男人要小心謹慎」、「侮辱了貴州人」、「終於承認假結婚了」、「禮義廉恥，這個人女人一個都沒有」、「就是來台灣騙身份證的」、「可以講得這麼驕傲自豪，大家還不敢聽」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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