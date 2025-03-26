國際火線／川普的武林：強盜爸爸的「無仁義戰爭」！

▲川普正在對全世界進行一場「無仁義戰爭」。（圖／路透）

文／朱錦華

日本名導演深作欣二從1973年起拍攝《無仁義之戰》系列電影，改寫了日本的黑幫電影史。以往這些電影被美名為「任俠電影」。裡面的主角都是重情義(即所謂「仁義」)、重言諾、講規矩、氣魄忠勇且外型優雅的人物（最具代表性的演員是鶴田浩二與高倉健）。

但深作欣二採用的是「犯罪實錄」題材，在他的鏡頭下，黑幫人物為了搶地盤爭利益不惜互相出賣、火併，毫無仁義可言。而他們的貪生怕死、行為粗鄙失禮及難看（例如主角為了謝罪切掉小指後，大夥兒滿地找掉落的小指頭），莫不讓人覺得十分可笑。

▲ 菅原文太主演的《無仁義之戰》系列，改寫了日本黑幫電影史。（圖／劇照）

黑幫世界其實也可以被看成是當今國際社會的縮影。以前巍巍的美國像是一個「好野郎」的幫派大佬：三不五時拿錢給弟兄們花用。後來，這個幫派變得沒有那麼有錢了（其實還不算太窮），新上任的幫主不講情面，喝令那些已經稍為富起來的兄弟拿錢回來孝敬老大，如果不聽話就修理你。

因為老大仍擁有強大的武器庫，並且握有不少兄弟的把柄，許多兄弟被嚇得瑟瑟發抖；有些遵命乖乖給錢，有些還在發愁不曉得該如何因應……。

▲ 川普「殺無赦」，簽署行政命令連教育部都要被關閉！（圖／路透社）

美國總統川普目前在打的正是一場「無仁義戰爭」：六親不認兼無差別攻擊。他愛退群；以前簽的條約、貿易協議說毀約就毀約，就連昔日「麻吉」到不行的好鄰居加拿大與墨西哥也不放過。川普彷彿讓美國回到了「嬰兒期」：一切行為只為滿足本身的基本慾望，把「本我惡魔」發揮到無限大！

以前的美國像是《笑傲江湖》裡的「君子劍」岳不群：儘管一肚子壞水，表面上還是滿嘴仁義道德，今日領導美國的川普乾脆不演了，活像是《天龍八部》裡「四大惡人」的其中三人：「無惡不作」 、「凶神惡煞」加「窮凶極惡」的合體(至於「惡貫滿盈」最後是否也會加進來團聚，有待未來歷史見證)。

▲ 美、加交惡；加拿大以「小紅毯」歡迎美國務卿盧比歐，引發熱議。（圖／達志影像／美聯社）

川普不但要打關稅戰，而且要搞所謂「對等關稅」：意指美國要對其他國家進口產品徵收跟該國對美國出口商品相同稅率的關稅，目的是「確保美國在貿易關係中獲得公平待遇」。然而，國際間真的有所謂「公平貿易」這回事嗎？

美國霸權挾其強大的武力以「國家安全」之名禁止所有盟國把高階晶片賣給中國，這是怎麼樣的公平？美國又以「保護晶片」之名強迫台積電到美國大肆設廠，等同掏空台灣；接著還把台灣列入準備進行貿易報復的「骯髒15國」（the dirty 15），這又是哪一門子的公平？我以前說過，川普在貿易上愛使用賭徒慣用的Bluffing(虛張聲勢、恫嚇)技倆。本錢少的、膝蓋軟的，因為經不起恫嚇，先跪了；其他的還在「矜」（ㄍㄧㄥ）。

▲ 專家分析，台積電可能被迫去填英特爾這個「錢坑」。(圖／合成圖)

但川普是絕對不會心慈手軟的；而且已頗有斬獲。台積電被迫赴美設高階晶片廠了；香港首富李嘉誠「長和集團」負責營運巴拿馬運河上兩個重要港口的「巴拿馬港口公司」，快要賣給美國財團了。與此同時，烏克蘭也即將簽署「礦產協議」，讓美方開採烏國重要礦產。

接下來，美國還想併吞加拿大以及格陵蘭。如果成了，美國非但是「再度偉大」，而且會變身為「開國以來最偉大的美國」！我預祝川普馬到成功！