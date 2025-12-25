日本「搶攻台灣遊客」！不怕陸客不來　地方政府：回頭客更多

▲隨著中日局勢升溫，日本地方政府將目光轉到台灣旅客上，並大讚台灣回頭客更多。（圖／記者廖婕妤攝）



記者王佩翊／綜合報導

隨著中日關係緊張，北京當局多次以安全為由，呼籲民眾不要赴日旅遊、留學，使得陸客明顯下降。而日本地方政府則紛紛將招攬重點轉向台灣觀光客，看準台灣旅客回訪率高且消費力強的優勢。

根據《共同社》報導，日本國家旅遊局統計顯示，2025年1至11月訪日外國人已達3906.56萬人次，全年破4000萬人次已成定局。其中中國大陸遊客約876萬人居冠，台灣以約617萬人次排名第三。然而，中國大陸11月因抗議日本首相高市早苗「台灣有事」發言，提醒民眾避免赴日旅遊，導致中日航班大量取消。

相較之下，台灣市場表現亮眼。旅遊業者分析，「台灣的親日人士很多，且地理位置與日本相近，台灣觀光客的存在感正在增強。」

有台灣旅行社就著眼於台灣出發包機的高上座率，12月推出的香川、高知、愛媛三縣7天6夜團體行程，儘管團費高達30萬日圓（約新台幣6萬元），仍獲遊客好評，業者計劃每月定期出團。

高知縣也成為台灣遊客新寵，2023年5月至2025年11月間，台北直飛高知的國際航班平均上座率超過九成，縣府人員更形容是「觀光振興大動脈」。

高知縣政府2024年12月至2025年3月針對103名到訪當地的台灣旅客進行採訪，發現平均訪日次數高達9次，顯示台灣旅客忠誠度極高，縣府正積極透過文化體育交流深化雙邊觀光合作。