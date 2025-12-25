蘋果「7款iPhone」停售！兩機型正式掰了

▲SE系列由iPhone 16e接棒，定位改為「平價旗艦」。（示意圖／達志影像／newscom）

記者曾羿翔／綜合報導



蘋果於2025年宣布停售25款產品，其中包括7款iPhone，最受矚目的為SE與Plus系列的全面退場，顯示其產品策略出現重大轉向。SE系列由iPhone 16e接棒，定位改為「平價旗艦」；Plus系列則由全新iPhone Air取代，主打超薄設計，但市場反應不如預期。

根據外媒MacRumors的盤點，蘋果在2025年共停售25款產品，其中包含iPhone SE 3、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max等7款iPhone。部分產品的停售屬於例行性的世代交替，但SE與Plus系列的全面退場，成為今年蘋果產品策略調整的焦點。

SE系列自2016年推出以來，延續三代，長期扮演「中階iPhone」角色。今年蘋果推出iPhone 16e接棒，並為SE系列畫下句點。雖然iPhone 16e仍是目前「最便宜的iPhone」，但蘋果不再強調中階市場，而是重新定位為「平價旗艦」，並拉開與舊有SE的形象差異。

另一方面，Plus系列的退場同樣具有指標意義。蘋果自iPhone 14系列起取消mini機型，改以大螢幕的Plus補位，但至iPhone 16 Plus後正式退場，由全新的iPhone Air取代。iPhone Air主打超薄機身與外型設計，顯示蘋果希望進一步拉大各機型之間的差異化。然而，由於僅配置單顆主鏡頭，在規格上有所取捨，導致市場反應與銷售表現不如預期，成為今年產品線調整中的一大變數。

蘋果的策略轉向，反映其對市場需求的重新評估，並試圖透過產品線的精簡與差異化，提升品牌形象與競爭力。未來蘋果是否能藉此策略獲得更高的市場認同，仍有待觀察。