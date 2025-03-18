　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／希特勒還魂：新納粹主義即將席捲歐美？

▲▼德國另類選擇黨（AFD）領導人威德爾（Alice Weidel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 德國「另類選擇黨」領導人威德爾。(圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

因為「阿拉伯之春」引爆的難民危機嚴重衝擊歐洲，使得歐洲的右派和極右派政黨在近年的選舉中大躍進，逐漸主宰各國政局。德國、法國、義大利、荷蘭的極右翼政黨發展尤其讓人矚目。世人不禁擔心：「新納粹主義」(Neo-Nazism)最終可能掌權，希特勒回來了！

歐洲本來就有很長遠的反移民(難民)歷史；最具代表性例子，當然就是猶太人。因為猶太教徒不信耶穌；自成一個群體，又太會攢錢！納粹德國元首希特勒上台後猛打反猶太的議題，他之所以會獲得支持，不是沒有原因的。

▲希特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 納粹德國元首希特勒有過睥睨一世的高光時刻。（圖／達志影像／美聯社）

二戰結束後，佔領德國的盟軍和當時的東、西德政府聯手發起一連串「去納粹化」運動，阻止新納粹的出現(希特勒的自傳《我的奮鬥》在德國是禁書，直到近年才解禁)。1960年代之前，歐洲並沒有明顯的新納粹活動。但納粹真的消失了嗎？

事實上不然。以描寫刺殺前法國總統戴高樂驚悚小說《豺狼之日》(Day of the Jackal)成名的英國小說家弗雷德里克·福賽思(Frederick Forsyth)，有另一本代表作叫《奧德薩密件》(The Odessa File,1972)，內容描述1960年代初，一名西德記者查訪後得知有一個由納粹「黨衛軍」(SS)餘孽組成、名為「奥德薩」的秘密組織，正在進行一項大陰謀：企圖提供飛彈技術協助埃及攻擊以色列……。據作者稱，書中的組織、人物均有所本。

▲奧德薩密件。(圖／翻攝自維基百科)

《奧德薩密件》曾被拍成同名電影，強沃特主演。(圖／翻攝自維基百科)

這意味著，納粹德國覆亡後，信徒並未完全消失。他們只是潛藏起來，默默發展，吸收更多的納粹同情者和「協力者」，等待機會重新再起。機會果然來了，1990年兩德統一後，「新納粹」組織出現了更多的追隨者，以東德青年為主。因為東德人民飽受經濟倒退所苦，產生了大批失業青年。

他們敵視外國移民(認為移民搶走了工作機會)；更認為前西德輸入外勞，無異讓德國民族跟次等的異族「混搭」。因此他們利用意識形態大力宣揚「白人至上主義」；反對多元文化、散播種族仇恨、甚至攻擊少數族群(包括猶太人和穆斯林)。他們最大的希望：是建立一個純白人的法西斯國家。

法國極右派總統候選人勒朋(Marine Le Pen)（圖／路透社）

▲ 歐洲極右派的指標性人物：瑪琳·勒朋。(圖／路透）

隨著阿拉伯難民危機的侵襲，極右派希望成真的機率已經越來越高。去年6月的「歐洲議會」選舉，極右派席次從2019年的135席躍升到187席(佔26%，總數為720席)。而近年歐洲國家舉行的一連串選舉，極右派政黨更是頻傳捷報。荷蘭極右派「自由黨」(PVV)已躍升國會第一大黨，也是聯合政府的一分子。

「義大利兄弟黨」(Fratelli d'Italia)是該國目前的執政黨，其施政理念更是無人能出其「右」。總理梅洛尼(Giorgia Meloni)1996年接受法國新聞節目《Soir 3》訪問時，曾讚揚二戰時的義國法西斯領袖墨索里尼是「50年來最出色的政治家」。

不過，大家最闗注的仍是法、德兩國。去年7月法國國會選舉，左翼聯盟「新人民陣線」(NFP)發動的「犧牲打策略」(同選區的反極右各黨候選人紛紛退選，集中選票給最強的候選者)奏效，成功阻擋瑪琳·勒朋(Marine le Pen)領導的極右派「國民聯盟」(RN)贏得國會過半數席次，法國的「極右危機」總算化險為夷。

▲ 川普與與馬斯克。(圖／路透)

多年難得一見「君臣知遇榜樣」的川普與馬斯克。(圖／路透 )

德國的情形卻不一樣，極右派「另類選擇黨」(AfD)在美國億萬富豪馬斯克助攻下，今年2月在國會大選裡躍升為全國第二大黨，未來執政可期。

但世人最疑懼的右傾變化，卻是大西洋彼岸的美國。自從川普二度進「宮」後，他跟「換帖兄弟」馬斯克流露出來的白人至上主義氣質、以及他們強悍的施政風格(川普的特色是不反猶的新納粹主義)，讓世人不免憂心忡忡：美國會不會變成法西斯國家？

我的看法是：如果川普做完這一任後乖乖下台，那麼，大家免驚，一切「流川風」(流行的川普施政風格)最終都會煙消雲散。但如果川普企圖修憲讓自己變成「余又任」、「吾三連」，那麼，大家只能祈禱：「天佑美國」了！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比特犬11天咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／安琪拉的灰燼：梅克爾夢碎與德國的裂變

國際火線／地獄無門：猶太人在歐洲經歷的悲慘世界！

國際火線／烏克蘭人歡迎納粹，毀了希特勒佔領莫斯科美夢

國際火線／人人都愛法西斯，人人心中有川普

國際火線／杜特蒂被捕，小馬可仕跟美國背後幹的？

國際火線／一「馬」平川：川普跟馬斯克會永遠哥倆好？

國際火線／烏克蘭悲劇的根源：執念無悔！

國際火線／號令天下，莫敢不從：高關稅是川普的屠龍刀？

國際火線／美國希特勒來了？川普當選之明天過後

國際火線／川普二進「宮」，美國還「美」嗎？

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

【泰格與雪兒】她到底愛誰

鼻酸！台中3歲童獨自泡澡12mins溺斃　父自責靠妻肩膀淚崩

#彰化 女獨自穿越 #平交道 停留 熱心民眾緊急按鈴拉走

#台中 3歲童獨自泡澡12mins溺斃　父自責靠妻肩膀淚崩

川普控拜登使用自動簽名機：先前發布的「預防性赦免」無效！

國際火線／希特勒還魂：新納粹主義即將席捲歐美？

快訊／遭美國列「敏感國家」理由曝！　南韓緊急澄清：非外交問題

出大事！加拿大連署「禁美國用Pornhub」　核武級報復關稅戰

川普擬祭旅行禁令「43國名單」曝！　這11國恐全面禁止入境美國

史上最貴PO文！馬斯克1鍵轉發　SpaceX慘丟「2310億訂單」

美國簽證飛了？　哈利王子被控「隱瞞吸毒史」恐被驅逐

不滿G7要求棄核！北韓外務省震怒開嗆：美國才該先放棄核武

51%不支持川普！　最新民調曝「經濟議題」首度失利

17歲女兒不肯嫁！爸媽衝學校當眾勒頸「名譽殺人」　離譜畫面曝

川普控拜登使用自動簽名機：先前發布的「預防性赦免」無效！

三重「花漾水樂園」年底前完工！7設施、1戲水道　逾1800坪免費玩

警上班玩抖音！自稱「凌雲小當歸」炎上　帳號緊急關閉

桃園警抖音喊「我是中國人愛祖國」！上班自拍遭起底　分局要查了

中華隊徵召「打不打」　職籃球團面對國家榮譽、戰績陷兩難

國際火線／希特勒還魂：新納粹主義即將席捲歐美？

IU、朴寶劍合體長輩最愛音樂節目　穿新劇同款校服＋深情對唱網喊被淨化

潘瑋柏「一個月瘦7kg」秀鋒利下顎線　吃得很節制「拒絕重回潘瑋厚」XD

國際熱門新聞

加拿大連署禁美國用Pornhub！美網友求饒

爸爸深夜外出　4歲童陳屍福岡飯店旁

綠卡工程師入境遭「暴力審問 」　母痛訴遭強扒衣服、冷水沖洗

馬斯克貼文　SpaceX痛失2310億訂單

女坐男友車上　「看後照鏡發現外遇」

川普擬祭赴美旅行禁令　43國名單曝光

研究：口交會吸入病毒　進入大腦恐害失智

17歲女兒不肯嫁！爸媽衝學校「名譽殺人」畫面曝

美國簽證飛了？哈利王子被控「隱瞞吸毒史」

不滿G7要求棄核！北韓外務省嗆：美國先示範

24歲年輕媽淪性奴　陳屍夜店廁所

希特勒還魂：新納粹主義席捲歐美？

台女過安檢　智慧型手錶遭工作人員藏起

紐約男當街吃「鼠條」　拿整隻死老鼠啃食

更多熱門

相關新聞

安琪拉的灰燼：梅克爾與德國的裂變

安琪拉的灰燼：梅克爾與德國的裂變

烏克蘭終究成為重創梅克蘭歷史定位的劫難。俄烏戰爭爆發前夕，她分別訪問了普丁與澤倫斯基。她洞悉烏克蘭一旦申請加入北約，普丁必定動武，於是她力勸澤倫斯儘早打消此一念頭。無奈這位喜劇演員天性樂觀，執迷不悔，俄烏戰爭最終還是爆發了。這場打了3年多的戰爭不但重創烏克蘭，也重創德國。

杜特蒂被捕，小馬可仕跟美國幹的？

杜特蒂被捕，小馬可仕跟美國幹的？

一馬平川：川普跟馬斯克永遠哥倆好？

一馬平川：川普跟馬斯克永遠哥倆好？

烏克蘭悲劇的根源：執念無悔！

烏克蘭悲劇的根源：執念無悔！

莫敢不從：高關稅是川普的屠龍刀？

莫敢不從：高關稅是川普的屠龍刀？

關鍵字：

新納粹主義另類選擇黨豺狼之日奧德薩密件國際火線

讀者迴響

熱門新聞

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

李伊疑似為金賽綸發聲怒斥：15歲什麼都懂？

比特犬咬人　改重罰20萬維持沒入犬隻

警方敗訴！百年嘉犁派出所限60天內搬離

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

雲云董座3大殺機曝！　崩潰砍死技術長再吞刀

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！

獨／北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

加拿大連署禁美國用Pornhub！美網友求饒

3歲童獨自泡澡12mins溺斃　爸媽相擁淚崩

烤燙5貓檢破天荒求刑9年！趙育慶求饒

即／金賽綸：歐巴救救我⋯　金秀賢隔天「冷血2次提告」殘酷內容公開

獨／超兇比特犬11天連咬兩騎士疑點多　

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面