國際火線／希特勒還魂：新納粹主義即將席捲歐美？

▲ 德國「另類選擇黨」領導人威德爾。(圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

因為「阿拉伯之春」引爆的難民危機嚴重衝擊歐洲，使得歐洲的右派和極右派政黨在近年的選舉中大躍進，逐漸主宰各國政局。德國、法國、義大利、荷蘭的極右翼政黨發展尤其讓人矚目。世人不禁擔心：「新納粹主義」(Neo-Nazism)最終可能掌權，希特勒回來了！

歐洲本來就有很長遠的反移民(難民)歷史；最具代表性例子，當然就是猶太人。因為猶太教徒不信耶穌；自成一個群體，又太會攢錢！納粹德國元首希特勒上台後猛打反猶太的議題，他之所以會獲得支持，不是沒有原因的。

▲ 納粹德國元首希特勒有過睥睨一世的高光時刻。（圖／達志影像／美聯社）

二戰結束後，佔領德國的盟軍和當時的東、西德政府聯手發起一連串「去納粹化」運動，阻止新納粹的出現(希特勒的自傳《我的奮鬥》在德國是禁書，直到近年才解禁)。1960年代之前，歐洲並沒有明顯的新納粹活動。但納粹真的消失了嗎？

事實上不然。以描寫刺殺前法國總統戴高樂驚悚小說《豺狼之日》(Day of the Jackal)成名的英國小說家弗雷德里克·福賽思(Frederick Forsyth)，有另一本代表作叫《奧德薩密件》(The Odessa File,1972)，內容描述1960年代初，一名西德記者查訪後得知有一個由納粹「黨衛軍」(SS)餘孽組成、名為「奥德薩」的秘密組織，正在進行一項大陰謀：企圖提供飛彈技術協助埃及攻擊以色列……。據作者稱，書中的組織、人物均有所本。

▲《奧德薩密件》曾被拍成同名電影，強沃特主演。(圖／翻攝自維基百科)

這意味著，納粹德國覆亡後，信徒並未完全消失。他們只是潛藏起來，默默發展，吸收更多的納粹同情者和「協力者」，等待機會重新再起。機會果然來了，1990年兩德統一後，「新納粹」組織出現了更多的追隨者，以東德青年為主。因為東德人民飽受經濟倒退所苦，產生了大批失業青年。

他們敵視外國移民(認為移民搶走了工作機會)；更認為前西德輸入外勞，無異讓德國民族跟次等的異族「混搭」。因此他們利用意識形態大力宣揚「白人至上主義」；反對多元文化、散播種族仇恨、甚至攻擊少數族群(包括猶太人和穆斯林)。他們最大的希望：是建立一個純白人的法西斯國家。

▲ 歐洲極右派的指標性人物：瑪琳·勒朋。(圖／路透）

隨著阿拉伯難民危機的侵襲，極右派希望成真的機率已經越來越高。去年6月的「歐洲議會」選舉，極右派席次從2019年的135席躍升到187席(佔26%，總數為720席)。而近年歐洲國家舉行的一連串選舉，極右派政黨更是頻傳捷報。荷蘭極右派「自由黨」(PVV)已躍升國會第一大黨，也是聯合政府的一分子。

「義大利兄弟黨」(Fratelli d'Italia)是該國目前的執政黨，其施政理念更是無人能出其「右」。總理梅洛尼(Giorgia Meloni)1996年接受法國新聞節目《Soir 3》訪問時，曾讚揚二戰時的義國法西斯領袖墨索里尼是「50年來最出色的政治家」。

不過，大家最闗注的仍是法、德兩國。去年7月法國國會選舉，左翼聯盟「新人民陣線」(NFP)發動的「犧牲打策略」(同選區的反極右各黨候選人紛紛退選，集中選票給最強的候選者)奏效，成功阻擋瑪琳·勒朋(Marine le Pen)領導的極右派「國民聯盟」(RN)贏得國會過半數席次，法國的「極右危機」總算化險為夷。

▲多年難得一見「君臣知遇榜樣」的川普與馬斯克。(圖／路透 )

德國的情形卻不一樣，極右派「另類選擇黨」(AfD)在美國億萬富豪馬斯克助攻下，今年2月在國會大選裡躍升為全國第二大黨，未來執政可期。

但世人最疑懼的右傾變化，卻是大西洋彼岸的美國。自從川普二度進「宮」後，他跟「換帖兄弟」馬斯克流露出來的白人至上主義氣質、以及他們強悍的施政風格(川普的特色是不反猶的新納粹主義)，讓世人不免憂心忡忡：美國會不會變成法西斯國家？

我的看法是：如果川普做完這一任後乖乖下台，那麼，大家免驚，一切「流川風」(流行的川普施政風格)最終都會煙消雲散。但如果川普企圖修憲讓自己變成「余又任」、「吾三連」，那麼，大家只能祈禱：「天佑美國」了！