國際火線／謊言重覆千遍就是真！　向戈培爾「致敬」

▲ 戈培爾1933年出任德國宣傳部長時的官方照片。(圖／官方檔案照片)

文／朱錦華

納粹德國的教育部長兼宣傳部長戈培爾(Paul Joseph Goebbels)曾被譽為「宣傳的天才」。這位「天才」 的成長之路十分勵志。他生於一個勞工階級的虔誠天主教家庭，小時候曾經立志當神父。由於從小患有小兒麻痺症，造成致雙腳長短不一，然這個會讓許多人自卑的身體缺陷卻並未打倒他。

1921年，戈培爾在海德堡大學獲得哲學博士學位。這位哲學博士的頭腦與口才都是一級棒的。他的演說對於當時的德國人來說，猶如暗黑中璀璨綻放的煙火，照亮了夜空。世人流傳他最有名的一句話是：「謊言只要重覆一千遍，就會變成真理！」

▲ 馬斯克在發表慶祝川普總統就職的演說中，兩度作出疑似納粹手勢。(圖／路透)

但是後世有學者尋遍他的講稿、文件，卻始終找不到這句話的出處。最後，總算有學者找到了他這樣的一段德文原話：Mach die Lüge groß, mach sie einfach, wiederhole sie pausenlos, und im Endeffekt werden sie beginnen sie zu glauben. Wenn man eine Lüge oft genug wiederholt, werden die Menschen sie glauben.

這段話翻譯成中文如下：「把謊言說大，說簡單，一遍又一遍地重覆，最後他們就會開始相信它。」戈培爾的確沒用到Wahrheit(真理)這個字。他要表達的是：「謊言重覆千遍，就會變成真的」！

▲ 希特勒本身也是一名出色的演說家。(圖／達志影像／美聯社)

由此可見，戈培爾重視的並非宗教或哲學上要探討的真理，而是事情的真相！在德語中，Wahrheit一字既指真理，也指真相。要有效統治一個國家。管控好「真相」是十分重是要的。對國家有害的真相，就要用謊言來取代它。所以，必要時，政府儘可以撒謊。只要不被拆穿(或是越少的人知道)，謊言就是真的！

納粹德國就是這樣統治他的人民；前蘇聯也是。不曉得說過多少彌天大謊的前蘇聯共產黨，它的機關報名稱就叫《真理報》(Пра́вда)，你說諷不諷刺？

後世絕大多數人對戈培爾上述這段狂言嗤之以鼻。原因是納粹德國最終戰敗了；戈培爾也帶著愛妻和六個孩子一起自殺，到地下去輔助希特勒去了。成王敗寇，世人普遍對戈培爾的話不當一回事。但戈培爾說錯了嗎？觀乎後來的歷史發展，答案似乎並非如此。

▲ 極右翼「另類選擇黨」崛起，讓不少德國人擔心納粹會捲土重來，國會大選期間全國有有20萬人走上街頭表達抗議。(圖／路透)

冷戰終結之前，幾乎所有共產黨國家都嚴密控制國內宣傳機構和媒體，對人民的思想「下沖上洗」(對小孩灌輸黨國思想、對大人洗腦)。但為什麼這些國家的共產黨最後紛紛垮台呢？那是因為控制得還不夠嚴密，加上「老大哥」蘇聯經濟崩潰、以及蘇共內部出現了一個自身造反的「魔鬼終結者」：戈巴契夫！

再看看當今世界各國強權和極權國家的做法：從俄羅斯、中國、北韓、伊朗到美國(族繁不及備載)，無不越來越加強管控其國內言論、對人民灌輸愛國思想、以及把黑的說成白的，這都在在證明戈培爾當初的說法和做法「十分正確」。不以人廢言，戈培爾值得所有政治領袖向他「致敬」！

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