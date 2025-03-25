美中台領導人性格「非黑即白」　學者憂博弈空間受限

▲賴清德（左起）、川普、習近平。（組圖／路透）

記者陳冠宇／台北報導

美中戰略競爭牽動兩岸關係發展，國立政治大學國際關係研究中心主任王信賢憂心，美中台三方領導人「非黑即白」的性格，恐怕會讓談判難以妥協、博弈空間受限，同時，大國有本錢這麼做，中小型國家則可能要採取更加靈活的方式應對。

王信賢也是政大東亞所特聘教授，他今（25）日以「『川普2.0』的國際影響與政經效應」為題，於政大達賢圖書館進行演講。該圖書館也正舉行「2025川普與美國大未來」主題書影展。

王信賢於演講中提到，當前美國內政極端化，所有事情都「非黑即白」，移民政策、性別政策等都是如此，這與川普的個人性格有很大關係。同時，大陸國家主席習近平、賴清德總統也可能都是「非黑即白」的個性。

他直言，在美中台戰略三角的關係中，若每一位領導人的個性都是如此，「妥協的空間在哪裡？」

《東森新媒體ETtoday》詢問，在此狀況下，美中台關係的博弈將如何發展？是否可能增加台海衝突的可能性？

王信賢回應，實力強的大國領導人還有本錢非黑即白，因為大國可以發號施令、許多變動也來自於大國，其他國家都是跟從大國的腳步，但是中小型國家有沒有這樣的能力，「我覺得可能要稍微保留一點」。

▲政大東亞所特聘教授王信賢。（圖／記者陳冠宇攝）

他強調，大國之間有能力進行博弈，且博弈可能是多回合，並觀察後續是否出現談判空間。然而，我們是中小型國家，在其中就要非常靈活，可能需要再觀察下一階段局勢是什麼，再來突破。

對於亞太區域，王信賢補充說，許多國家的領導人年紀都頗大，習近平71歲、普丁72歲、川普78歲，關於老年領導人的決策問題非常關鍵，包括是否出現判斷問題，或時不我予（的急迫感）的問題，都值得留意。

另對川普與習近平何時碰面，一說為4月，另一說為6月的「生日會」（川普6 月 14 日生，習近平6 月 15 日生）。

對此，王信賢認為，要等美中內部各自的政治議程告一段落，才會舉行；習近平的國內政治議程，基本上在大陸全國兩會舉行之後就比較穩定；川普方面則還要再觀察。

王信賢提醒，中美關係接下來要注意兩點：第一，雙方要談論什麼議題？彼此中間嚴重的核心利益問題，有辦法談嗎？第二，由於關稅相關問題困擾，川習會恐怕沒這麼快舉行。