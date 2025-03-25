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川普「挑釁」重申：格陵蘭未來可能是美國的一部分

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）24日再度重申對格陵蘭島的關注，表示美國未來可能會接管這塊丹麥自治領土。然而，格陵蘭領導人強烈譴責美國高層代表團本周的訪問行程，認為此舉具挑釁性質，缺乏對當地自治與自決權的尊重。

川普在與內閣官員會晤後對記者表示，「我認為格陵蘭可能是我們未來的一部分，這對美國的國家安全非常重要。」他並透露，目前美方正與「格陵蘭的一些人士」合作，推動某些事情的發展，但未具體說明。川普還補充說，「是他們打電話給我們，不是我們打給他們。」

即將卸任的格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）則將這場訪問形容為「挑釁」，強調其看守政府將不會接待該代表團。他指出，該團計畫訪問美軍基地並參與雪橇犬比賽，這種做法違反民主原則，「顯示對我們自決的極度不尊重」。

這場自周四（27日）起展開、為期三天的美方訪問行程，由副總統范斯（JD Vance）夫人烏莎（Usha Vance）領軍，成員包括白宮國安顧問沃爾茲（Mike Waltz）以及能源部長賴特（Chris Wright）。川普早在今年1月，他的長子小川普（Donald Trump Jr.）私人造訪格陵蘭後，便頻繁提及格陵蘭「併入美國」的構想。

對此，艾格德接受當地媒體KNR訪問時表示，「我們尚未看到任何盟友做出明確表態，而我們需要盟友堅定的立場，模糊的聲明應該結束。」

格陵蘭目前正處於看守政府階段，3月11日舉行的國會大選由主張經濟開放、支持緩慢推動脫離丹麥獨立的「民主黨」獲勝。該黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也對美方此時來訪表示批評，認為這正值地方選舉與聯合政府談判之際，「我們不應被迫捲入這場我們無法主導的權力遊戲」。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）同樣對美方行動表示不滿，批評此行是「不尊重的行為」，並稱「這不是普通觀光客的行程，你可以感覺到這是一場有目的的魅力攻勢，意圖將格陵蘭拉向美國。」

目前美國並未正式宣布任何對格陵蘭的併吞意圖，但川普的言論及相關行動已引發格陵蘭與丹麥政府高度警戒。格陵蘭擁有豐富的礦產與戰略位置，是美中競逐極地資源與軍事影響力的關鍵區域。

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