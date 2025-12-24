日寫真女星「握手會0人到場」被迫取消！　尷尬畫面曝

▲阿波南舉辦握手會，卻現場完全沒有民眾排隊。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本一名寫真女星日前在千葉縣舉辦握手會，卻因現場完全沒有民眾排隊，活動最終被迫中止，相關畫面曝光後在網路上引發熱議。當事人也親自在社群平台發文致歉，坦言對結果感到相當羞愧，但也讓她意外爆紅，這則貼文在社群媒體上觀看次數已超過1800萬。

根據デイリースポーツ報導，Cosplayer兼寫真女星阿波南（阿波みなみ）23日在X發文表示，當天從上午10點起現身千葉縣「Maruhan Mega City八千代綠丘店」，原本預計舉辦握手會活動，但直到活動時段結束，排隊人數始終掛零，只能宣布中止。

▲Cosplayer兼寫真女星阿波南（阿波みなみ）。（圖／翻攝自X）



阿波於下午4時在X以「道歉」為題發文說明，貼文中也附上多張現場照片，只見會場內已架設好供排隊使用的紅色隔離欄，但整個空間空蕩蕩，阿波獨自坐在座位上，畫面顯得格外冷清。

相關貼文迅速引起關注，留言數超過1300則，按讚數突破5.2萬次。不少網友對畫面感到震驚，直呼「不可能吧」、「一定是故意的吧」、「明明追蹤人數、在Twitter（現稱X）上的爆紅率看起來都無可挑剔，到底是哪裡出了問題」

也有人表示，「說到底，要設計成這麼多動線、還能把隊伍排滿的話，至少也得是有一定知名度的主流藝人才辦得到」、「這代表知名度還沒高到那種程度」、「握手會的事情雖然很遺憾，但就當作這次事件多少讓知名度提升了吧！」