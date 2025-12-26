　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

特斯拉「車門打不開」美國要查了　隱藏門把疑釀10年15死

▲▼特斯拉,Tesla。（圖／路透）

▲特斯拉因車門設計遭受美國調查。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

美國過去10年間，至少有15起事故中，駕駛或救援者疑因無法打開起火後的特斯拉車門而喪生，美國汽車安全監管機構近日針對特斯拉Model 3的緊急車門設計展開調查。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）也將調查審視部分Model 3車款在緊急情況下，手動車門釋放裝置是否不易辨識或操作，影響乘客逃生安全。

NHTSA資料顯示，調查於12月23日展開，起因是一名車主向主管機關提出缺陷請願，指稱Model 3的機械式車門釋放裝置位置隱蔽、未清楚標示，在緊急狀況下難以及時找到。該名車主並向美國媒體表示，自己駕駛的2022年款Model 3曾發生起火事故，最後被迫敲破後車窗逃生。

17.9萬輛Model 3受調查　機械式內藏門把太隱密

此次調查範圍涵蓋約17萬9000輛2022年款Model 3。NHTSA說明，特斯拉車輛主要以電子按鈕作為車門開啟方式，雖設有手動釋放裝置，以因應斷電或緊急狀況，但多年來外界屢質疑，相關設計在車內並不顯眼，尤其後排座位更不易察覺，恐增加事故時的逃生風險。

▲▼ 特斯拉車門把手,隱藏式把手。（圖／VCG）

▲特斯拉隱藏式門把多次引發爭議。（圖／VCG）

特斯拉車門設計再被點名　曾釀10年15死

事實上，特斯拉車門設計早已多次成為爭議焦點。2023年，美國華盛頓一對夫妻駕駛Model 3發生車禍，因車門設計問題，外界無法即時協助救援，導致妻子不幸罹難、丈夫重傷。此外，也有多起事故通報指出，特斯拉車輛在撞擊起火後，電動車門失效，車內人員因無法找到手動釋放裝置而受困。

彭博社報導指出，過去10年間，至少有15起事故中，駕駛或救援者疑因無法打開起火後的特斯拉車門而喪生。

是否召回仍待評估　特斯拉未回應

NHTSA強調，啟動缺陷調查並不等同於召回，但若確認涉及安全缺陷，後續不排除採取進一步行動。對此，特斯拉目前尚未回應外界的置評請求。

12/23 全台詐欺最新數據

