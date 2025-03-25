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川普「關稅訊號」混亂：很快對汽車、製藥課稅

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）24日表示，近日將對汽車、藥品等進口商品課徵新一波關稅，並將於4月2日實施所謂「對等關稅」制度，但他同時暗示，屆時可能有「許多國家」獲得減免，使政策走向愈發讓外界困惑。外媒分析指出，川普對關稅政策的最新說法不僅缺乏一致性，也加深市場與貿易夥伴的疑慮。

川普當日在內閣會議中表示，「我們很快會宣布針對汽車的關稅。如同大家知道的，我們已經宣布鋼鐵和鋁的。我們也會在某個時間點宣布藥品的（關稅），因為我們必須有藥物。」他並強調，這些措施「將很快宣布，不會等太久。」

稍晚在白宮另一場活動中，川普又把木材與半導體列入潛在課稅清單，強調相關產業的關稅也將隨後公布。他在2月曾表態，對進口汽車的關稅可能達到25%，藥品與半導體亦在相同水準。不過，美國三大車廠提出豁免請求後，部分徵稅時程已延後。

川普強調，4月2日將是「對等關稅」的重點日程，該政策將依據各國對美國徵收的關稅與貿易障礙，設定對等稅率。雖然他新增了數個產業進入潛在課稅名單，但他也表示，「許多國家可能會獲得關稅減免。」

川普兩度強調美方態度，「他們對我們課得太高，我都不好意思收那麼多，但費用肯定很高，你們會在4月2日知道這些消息。」但當媒體進一步詢問4月2日是否所有產業關稅都會生效時，川普先是回答「是的」，隨即又改口說「但當天不一定涵蓋所有關稅」，使情況更顯混亂。

美國財經媒體CNBC與《彭博》指出，川普的最新表態不但沒有釐清政策方向，反而讓外界更「霧裡看花」。儘管他暗示汽車關稅可能提前於4月2日前公布，但《華爾街日報》日前報導稱，白宮可能會在4月2日排除特定產業的關稅，而川普一周前才表示，產業性關稅與對等關稅將同時啟動。

一名不願具名的白宮官員對CNBC表示，針對特定產業的關稅「可能會，也可能不會」與對等關稅政策合併實施，最終政策內容仍在討論中，尚未定案。

隨著川普對全球貿易施壓加劇，各國正積極與美方接洽，爭取豁免或降低關稅。歐盟貿易專員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）即將與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會談；印度也預計在本周與訪印的美方代表團商討雙邊貿易時提出豁免要求。

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