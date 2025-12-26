　
國際

AI搶才大戰「燒到實習生」！　這家公司開出57.6萬月薪

▲▼OpenAI執行長奧特曼將向每位員工發放150萬美元當作獎金。（圖／路透）

▲OpenAI執行長奧特曼。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

隨著人工智慧（AI）競爭白熱化，科技巨頭為了搶奪人才「不惜重本」，不只正職工程師，就連入門實習生職缺，都開出驚人薪資。其中，OpenAI「駐點研究員」月薪竟高達1.83萬美元（約新台幣57.6萬台幣）。

《商業內幕》報導，AI人才爭奪戰已從頂尖研究員延燒至實習生。OpenAI「駐點研究員」是一份位於舊金山的6個月計畫，實習生將被視為全職員工，與先進AI研究團隊一起工作，致力於「推動AI邊界的野心計畫」，實習結束後還可考慮全職工作，月薪為1.83萬美元。

Anthropic的「AI安全研究員」則是為期4個月的全職研究工作，「旨在加速AI安全研究與培養研究人才」。實習生將在加州柏克萊或倫敦工作，直接接受頂尖AI研究員的指導，協助產生公共研究，每周還獲得3850美元（約新台幣12萬元）獎學金與每月1.5萬美元（約新台幣47萬元）運算資金，以及位於的工作空間。

Google學生研究員鎖定美國電腦科學及相關領域的博士生，提供跨團隊的彈性專案研究職位，包含Google DeepMind及Google Research，致力於「在多重研究領域推動科學進步」的探索性計畫，基本年薪11.6萬至15萬美元（約新台幣365萬元至472萬元）。

至於Meta的研究科學家實習生，時間為12至24周，月薪7650至1.2萬美元（約新台幣24萬至37.8萬元）不等，研究領域包括神經渲染、自然語言處理。

12/24 全台詐欺最新數據

AI泡沫化？他提醒投資人「2026是轉折年」慎防大殺

AI泡沫化？他提醒投資人「2026是轉折年」慎防大殺

隨著AI與自動化產業持續成為市場焦點，命理師蔡上機提醒，2026年恐成為AI題材過熱後的關鍵轉折點，投資人須特別留意風險。

包括台灣！CNN盤點分析2026年7件國際大事

包括台灣！CNN盤點分析2026年7件國際大事

彭啓明帶領環境部變「AI咖」　抓污染元凶、監測空品

彭啓明帶領環境部變「AI咖」　抓污染元凶、監測空品

ChatGPT傳將迎全新「Skills」功能

ChatGPT傳將迎全新「Skills」功能

OpenAI傳正低調測試「贊助優先顯示」

OpenAI傳正低調測試「贊助優先顯示」

