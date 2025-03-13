國際火線／安琪拉的灰燼：梅克爾夢碎與德國的裂變





▲ 歐洲政壇 一代女強人：德國前總理梅克爾。(圖／路透)

文／朱錦華

在冷戰的年代，一名叫安琪拉的女孩於1954年在西德漢堡出生。全名是安琪拉·多羅提亞·卡斯納(Angela Dorothea Kasner)，她的父親是一位路德教會牧師。她3個月大時，父親接到教會的任命，舉家遷至東德東柏林以北90公里的滕普林(Templin)。

安琪拉在東德完成了初等教育。跟許多小孩子一樣，她夢想長大後當一名科學家。之後，她在萊比錫大學完成物理學碩士學位；再繼續深造並獲得量子化學博士學位。如果歷史沒有出現裂變，她這一生必然奉獻給科學。然而，1989年柏林圍牆倒了，改變了德國，也改變了她的一生。

▲ 梅克爾與第二任丈夫紹爾(Joachim Sauer)同框。(圖／達志影像／美聯社)

喔，忘了告訴你，她在1977年結婚，並且冠了夫姓，名字變成安琪拉·梅克爾（Angela Merkel)。儘管後來她離婚又再婚，但始終沒有放棄第一任丈夫的姓氏。

德國變天後，梅克爾投身到波瀾壯闊的民主運動。1990年12月東、西德統一後，她擔任德國總理柯爾(Helmut Kohl)內閣中的婦女青年部部長。柯爾對梅克爾提攜有加；2000年，梅克爾當選基民盟(基督教民主聯盟)黨魁，2005年11月，成為德國總理，並且擔任該職直到2021年12月，任期長達16年。

▲1999年任婦女青年部部長時的梅克爾。(圖／達志影像／美聯社)

在她執政期間，德國成為全球第三大經濟體、歐洲最大的經濟體。為了建構德國的永續繁榮，她作出了許多革命性的重大決策：第一是逐步淘汰核電。畢竟，2011年3月11日發生的日本東北大地震，造成福島第一核電廠災變，當時嚇得全世界的人都心驚驚。她當時作出廢核的決定，是可以理解的。

為了保住穩定能源，她把能源轉型的目光投向俄羅斯的天然氣。於是她又作另一項重大決定：興建「北溪二號」天然氣管道。連同2011年5月時鋪設完成的「北溪一號」，雙雙扛起德國「能源不虞匱乏」的重責。

▲ 梅克爾與普丁都會說俄語及德語，兩人十分「談得來」。(圖／達志影像／美聯社)

2010年「阿拉伯之春」爆發後，大批阿拉伯難民湧向歐洲，形成重大危機及歐洲人民的反彈。梅克爾獨排眾議，2015年時她慨然答應收容近百萬名難民(當中包括超過42萬名敘利亞人)。既展現了人道精神，也補充了德國勞動力的不足。

然而反難民已經大到成為一種主流聲音。2018年10月29日，梅克爾宣布不再爭取連任基民盟黨魁，意味著她任期結束後，不再擔任德國總理。

▲ 在香榭麗舍宫舉行的聯合記者會上，4國領袖「排排坐」。圖左至右分別是：澤倫斯基、梅克爾、馬克宏與普丁。(圖／達志影像／美聯社)

約莫同時，烏克蘭發生「廣場革命」後，引發烏東頓巴斯地區的一連串軍事衝突。梅克爾和法國總統歐蘭德代表歐洲先後於2014、2015年兩度監督並簽署了「明斯克協議」，促成烏東交戰雙方停火。

沒想到，烏克蘭終究成為重創梅克蘭歷史定位的劫難。俄烏戰爭爆發前夕，她分別訪問了普丁與澤倫斯基。她洞悉烏克蘭一旦申請加入北約，普丁必定動武，於是她力勸澤倫斯儘早打消此一念頭。無奈這位喜劇演員天性樂觀，執迷不悔，俄烏戰爭最終還是爆發了。

▲ 德國「另類選擇黨」領導人威德爾(Alice Weidel)。（圖／達志影像／美聯社）

這場打了3年多的戰爭不但重創烏克蘭，也重創德國。時任總理的社民黨黨魁蕭茲因為被「道德綁架」，不得不大幅軍援及經援烏克蘭。更慘的是，「北溪一號」及「北溪二號」同時被炸(據推測是烏克蘭人在美國協助下幹的)。 於是，德國被迫購買美國「貴鬆鬆」的液化天然氣(LNG)，造成能源成本大漲，嚴重衝擊國內產業。有一名高官甚至呼籲國民：冬天洗澡時，只要洗「三個重要部位」就好！

德國經濟衰退，催化極右翼的「另類選擇黨」(AfD)在今年2月4日舉行的國會大選裡大躍進，成為全國第二大黨；梅克爾惡夢成真。梅克爾苦心孤詣為「未來德國」打造的美好藍圖，經過俄烏戰火的殘酷洗禮後，已經化為灰燼。是非成敗轉頭空，安琪拉，當初如果你專心做一名科學家，會不會比較幸福安逸一點？