「羽田機場5死空難」最新調查進度曝光！　鎖定2大關鍵重點

▲日本航空JAL516班機2024年1月2日在羽田機場跑道與海上保安廳DHC-8巡邏機相撞。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本羽田機場2024年1月2日晚間發生日航客機在跑道上與海上保安廳飛機發生相撞的事故，導致5死慘劇，震驚全球。日本運輸安全委員會25日發布羽田機場空難調查最新進度報告。委員會決定擴大調查範圍，並鎖定2大重點，深入檢視海上保安廳飛行員的疲勞狀況及值勤管理制度，同時也將徹查飛機誤闖跑道的真正原因。

這起震驚全球的空難發生於2024年1月2日，當時日本航空516號班機在羽田機場降落時，與誤闖跑道的海上保安廳飛機發生猛烈撞擊，造成海保機上5名機組人員當場死亡、1人重傷。

根據運輸安全委員會2024年12月公布的初步調查結果顯示，海上保安廳的飛行員在未獲得管制塔台許可的情況下，誤以為已取得起飛授權而駛入跑道，成為釀成悲劇的關鍵因素之一。

▲日本運輸安全委員會25日公開調查報告最新進度。（圖／路透）



25日最新公布的第二次進度報告則透露更多細節，調查人員發現肇事飛行員在事故發生前數日內曾連續執行夜間任務，因此委員會決定將飛行員的疲勞程度、任務排班制度等納入重點調查項目。委員會相關人士表示，「我們需要全面檢視當時飛行員的身心狀態，以及是否存在勞務管理上的疏失。」同時調查海保機誤闖跑道的確切原因。

由於事故發生在夜間，能見度不佳成為另一個關鍵因素。日航飛行員直到撞擊前一刻才發現跑道上有飛機，為了驗證當時的視線狀況，調查團隊2025年3月特別在中部機場進行情況重演的實驗，模擬夜間降落時的視野情形。

此外，日航客機在發生撞擊後，機內廣播系統故障，空服人員被迫使用擴音器指揮乘客逃生，但部分機組人員反映擴音器效果不彰而放棄使用。為此，委員會也針對同型客機進行擴音設備效能測試，檢討緊急逃生程序的改善空間。

運輸安全委員會強調，將結合這些新增的調查項目和實驗數據，持續深入分析事故成因，並研擬具體的災害防範對策，避免類似悲劇再度發生。