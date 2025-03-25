流行歌曲話當年／繁花裡，《一生何求》

▲香港一代偶像歌手：陳百強。（圖／專輯封面)

文／朱錦華

去年熱播的陸劇《繁花》裡，採用了多達57首歌曲作為背景音樂。當中我最個人最關注的一首，是香港偶像歌手陳百強的《一生何求》(1989)。

但讓我覺得五味雜陳的是，這首堪稱是粵語歌壇「世紀經典」的歌曲，只出現過一次，而且是放在一個小角色的身上(金美林餐廳老闆娘的魯蛇丈夫，因為借高利貸炒股失利後意外摔死)。歌曲浮現的時間也很短，未免有點可惜。

《一生何求》是陳百強畢生最頂峰的代表作，超越了《喝采》以及《眼淚為你流》等其他作品。該曲同時是TVB劇集《義不容情》的主題曲。隨著該劇的熱播，歌曲亦紅遍港澳和大陸。

▲ 辛芷蕾在《繁花》中飾演至真園老闆，跟金美林餐廳老闆娘有一番激烈爭鬥。(圖／緯來戲劇台提供)

《一生何求》的原曲是台灣歌手王傑的《惦記這一些》，收錄在王傑的首張專輯《一場遊戲一場夢》(1987)裡。陳百強在「1989年度十大勁歌金曲頒獎典禮」上透露了《一生何求》的由來：有一次他到台灣，在朋友車上播放的卡帶裡聽到了王傑這首歌，十分喜歡，回到香港即想盡辦法拿到版權，改編成粵語版。

跟《一場遊戲一場夢》無異，《惦記這一些》同樣由王文清作詞作曲。這首歌也是一首好歌，卻沒有爆紅。原因之一是：該專輯裡的主打歌《一場遊戲一場夢》太紅了，讓王傑成為繼姜育恆之後，台灣歌壇最受歡迎的「憂鬱王子」；這首歌的鋒芒也蓋過了同專輯裡的其他作品。

▲ 馬伊琍在《繁花》裡飾演玲子，演出精彩。（圖／緯來戲劇台提供）

原因之二：《惦記這一些》的歌詞內容描寫的是懷想之前的人和事；情緒是淡淡的哀愁。但由潘源良填上粵語歌詞的《一生何求》，情緒卻十分濃烈。這是一首「天問」風格的歌曲；內容描寫主人翁經過人生的跌宕起伏後，對命運弄人提出了質疑。歌詞的其中一段說 ：「一生何求／曾妥協也試過苦鬥／夢內每點繽紛／一消散那可收。」在歌手近乎吶喊的不平之鳴裡，滲透著許多傷感與無奈，感染力極強。

當然，讓人遺憾的是，《一生何求》成為世紀經典的另一個原因，是陳百強的猝逝。1992年5月18日，他疑因以酒吞服安眠藥而陷於昏迷。到1993年10月24日，病情急轉直下；延至10月25日，因搶救無效逝世，得年僅35歲。

▲群星向陳百強致敬的專輯：《紫色的回憶》。（圖／專輯封面）

1994年，香港TVB電視舉辦《陳百強金曲紀念演唱會》，由眾多香港歌手演唱陳百強的經典金曲。同年10月，華納推出《紫色的回憶》致敬專輯，由華納旗下多位歌手(包括劉德華、郭富城、葉倩文)、電台DJ及樂壇新人等重新縯繹陳百強的多首經典之作。位列該專輯第一首的，正是由華納群星合唱的《一生何求》。

在《繁花》裡，《一生何求》是4首重新翻唱的歌曲之一。個人覺得，歌手曾比特的唱腔跟陳百強明顯有所不同，歌曲出現的時也太短。後來聽了他的MV版；覺得他的聲音比較「嫩」，情緒也比原唱放淡了些。