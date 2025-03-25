抵制馬斯克！特斯拉遭縱火塗鴉　FBI出動反恐部門追查

▲ATF調查人員在西雅圖的一個停車場檢查被燒毀的特斯拉 Cyber​​trucks。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

有鑑於近期發生多起特斯拉（Tesla）破壞，隱然有席捲全美的趨勢，目前美國聯邦調查局（FBI）已於24日啟動一支由10人組成的特別任務小組，專責調查近期一連串針對特斯拉的破壞與縱火案件。

根據《紐約郵報》報導指出，近期美國有多輛民間的特斯拉電動車遭燃燒裝置攻擊、槍擊、塗鴉，甚至有代號為「特斯拉鏟除行動（Tesla Takedown）」的大規模示威正在醞釀。由於案件遍及全美，FBI就動員反恐與爆裂物部門、菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）等單位展開調查行動。

據了解，目前FBI已接獲至少48起針對特斯拉車輛、經銷商與充電站的破壞通報，當中至少7件已與地方執法部門共同展開調查。

其中已知事件包括在西雅圖（Seattle）一輛特斯拉Cybertruck被縱火、麻薩諸塞州利特爾頓（Littleton）有7座充電站遭焚、奧斯汀（Austin）與拉斯維加斯（Las Vegas）特斯拉車輛被投擲汽油彈，甚至有經銷商遭到槍擊與塗鴉「F–k Nazi Scum」等標語。此外，俄勒岡州泰格德（Tigard）與加州聖地牙哥（San Diego）等地也陸續傳出破壞行為。

FBI局長帕特爾（Kash Patel）表示，這些暴力行動已被定性為「國內恐怖主義」，並強調調查單位正全面追蹤散布攻擊呼籲的個人與組織。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）也認定相關行為構成國內恐怖主義，涉案人士最高可面臨20年刑期。目前已有3人被捕，當局正在比對監視器畫面與手機定位資料以鎖定其他嫌犯。

而近期受到高度關注的「特斯拉鏟除行動」預計於29日展開，網傳該項示威活動將在全美各地特斯拉展示中心與充電站發起約500場抗議。FBI已將此行動納入監控重點，並鎖定一個名為「Dogeque.st」的網站，FBI認為該站曝光特斯拉車主、員工與設施的資訊，科技媒體《404 Media》曾注意到該網站已下線，但目前已重新出現在暗網。

另有線索表示，鹽湖城（Salt Lake City）當地有一個無政府主義部落格，呼籲民眾對特斯拉展開更多攻擊，FBI已介入調查。美國總統川普（Donald Trump）也公開發聲，表示要對破壞馬斯克（Elon Musk）企業的嫌犯採取強硬手段，甚至建議將其遣送至薩爾瓦多服刑20年。

前FBI監督特別探員查德威克（Rob Chadwick）表示，這些案件的共同點是由國內團體基於特定意識形態發起、目的為恐嚇社會或干擾政府決策，符合聯邦層級對「國內恐怖主義」的定義。雖然美國未正式設置針對國內恐怖組織的分類制度，但一旦成立類似標籤，FBI將擁有更大的監控與執法空間，甚至可能將調查資料與馬斯克及特斯拉共享。

目前聯邦與地方單位正聯手加強調查力度，ATF也派員進駐數個FBI辦公室，其中包含FBI位於德州聖安東尼奧（San Antonio）的辦公室，因為當地已發生多起燃燒裝置攻擊。

FBI強調，這些案件的背後無論是出於環保、政治或社會目的，只要涉及協調暴力行為並造成社會恐懼，即將面對全面法律制裁。

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