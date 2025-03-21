愛的城市展現溫暖！大大數位基金會攜手台中市府捐血傳愛

▲市長盧秀燕與大大數位基金會的號召下，市府員工偕同警義消同仁，捲起袖子排隊，齊聚參與「大大攜手讓愛延續」捐血家年華活動。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府廣場今（21）日在市長盧秀燕與大大數位基金會的號召下，市府員工偕同警義消同仁，捲起袖子排隊，齊聚參與「大大攜手讓愛延續」捐血家年華活動，疾呼「愛要及時愛要延續，捐血一袋救人一命，勝造七級浮圖」，大大數位金會董事長戴永輝並攜手群健有線電視捐贈台中市政府復康巴士。

台中市長盧秀燕表示，2024年大大數位訂下1萬袋捐血目標時，真的嚇了一跳！一般企業或民間團體能募得數百或上千袋血已屬難得。然而，大大數位基金會不僅完成任務，更展現出強大的號召力與實踐力。基於「愛要延續」的初衷，大大數位基金會今年決定持續推動捐血行動，期望再次喚起社會大眾對於捐血的重視。

除了捐血活動外，盧秀燕市長感謝大大數位基金會捐贈頂級復康巴士，造價較高卻能照顧到各類身障別的使用需求，為行動不便者提供更周全的服務，她以台中市為例，目前全市共計擁有285輛復康巴士，服務對象多達5萬名身心障礙朋友，每年平均出車次數達90萬次。透過免費接送，讓弱勢族群使用者不因為金錢問題不敢就醫或怯於參加社會活動。

立法院副院長江啟臣亦到場響應「大大攜手讓愛延續」捐血家年華活動，江啟臣表示，台中一直以來都是給人溫暖、讓人感受到愛的城市，今天的捐血活動正是最好的體現。並指出，台灣每天平均需要6千袋血液，而1萬2千袋僅足以應付兩天的需求，更幽默地提到，將會呼籲立法院長韓國瑜「甲級動員」一同參與捐血，希望透過政界的身體力行，帶動更多民眾投入有意義的捐血公益行動。

大大數位基金會榮譽董事長李大維表示，在基金會董事長戴永輝的領導下，基金會秉持善良初心，持續推動捐血活動不輟。「大大攜手讓愛延續」捐血家年華活動，自3月1日起跑，目標募集1萬2千袋，全台灣串連台北、新北、桃園、新竹、苗栗，在第六站台中市的大力響應下，將持續往1萬2千袋鮮血的目標邁進。

▲盧秀燕市長感謝大大數位基金會捐贈頂級復康巴士，造價較高卻能照顧到各類身障別的使用需求，為行動不便者提供更周全的服務。（圖／記者游瓊華翻攝）