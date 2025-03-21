孕吐Yuki慘了！身分證、專業證件疑偽造　中檢指派檢察官要查了

▲Yuki今現身接受媒體聯訪，自稱不會中文，卻全程手打中文與記者溝通，受訪時還一度孕吐。（圖／民眾提供，下同）

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中一名3歲男童日前在自家浴缸中溺水，未料趕抵現場實施CPR的「金髮Yuki」事後卻被發現根本不是義消，還穿著EMT外套假冒緊急救護技術員，引起死者家屬質疑。對此，台中地檢署今(21日)表示，因任本案涉有《刑法》偽造文書等犯罪嫌疑，已剪報分案，指派檢察官積極偵辦。

「金髮Yuki」在事件延燒數日後，今出面受訪，但Yuki自稱是「26歲日本女生」、不會講中文，全程卻依靠手機注音鍵盤手打繁體中文與現場媒體溝通。弔詭的是，當記者問到關鍵問題，如為何會穿上EMT外套假冒緊急救護技術員、以及是否有識別證、身分證字號等關鍵問題時，Yuki均閃躲、含糊回應，且還自稱懷有身孕，一度在現場孕吐。Yuki現身受訪、面對媒體不僅沒有澄清問題，反而留下更多疑問，整場採訪堪稱災難。

對此，台中地檢署今下午發布新聞稿，表示17日辦理相驗3歲男童疑似溺斃案，案發時家屬曾通報119派遣救護人員抵達家中實施緊急救護。媒體報導，現場協助進行救護人員之中疑有不具義消資格者，實施急救行為疑有不當，及其所持身分證件、專業證照亦可疑有偽造情事，因認本案涉有刑法偽造文書等犯罪嫌疑，中檢已剪報分案，指派檢察官積極偵辦。

▼Yuki在現場對3歲男童實施CPR，不過卻遭踢爆根本不是義消。