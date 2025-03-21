2孩子下課驚聞「爸爸被殺死了」　動刀男辯：這是正當防衛

▲台中去年9月一起討債反殺命案，犯嫌洪男今開庭否認犯罪，並稱是正當防衛。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中洪姓男子跟大19歲的李姓女友分手，李女找來高男、鄭男協助討10多萬元、黃金，結果洪將高刺死。今日首開庭，洪否認犯罪，認為是正當防衛，高父則念了親筆信，說「2個孩子變孤兒，孩子也認為『關幾年就出來』哪有什麼用。」

去年9月23日，台中市霧峰區一棟出租套房發生命案，高男與鄭男疑似受李女唆使，前往其前男友洪男租屋處討債，結果2人進入屋內後，遭洪男隨手抄起一把20公分長水果刀反殺，高男傷重死亡、鄭男重傷，洪男被依殺人、殺人未遂起訴。

▲高男與鄭男進入洪男家中，結果雙方扭打，洪男掏刀刺殺高。（圖／記者許權毅攝）



案件將由國民法官進行審理，今日首開準備庭，洪否認犯罪，但是有調解意願。洪男辯護律師主張是正當防衛，因為當時被害人衝進洪男家中，洪男被毆打、看不清楚，摸黑中才掏出刀子，不曉得手上拿的是刀。審判長唐中興則說，尊重說法，自己最清楚，案件會由國民法官庭審理，要辯護律師跟被告確認討論好訴訟策略、答辯方向。

高父則說，被告洪男殺死了兒子，整個家都破碎了，兒子的2個小孩變成孤兒，事發當天小兄弟當天放學回來，跟他們說「你爸爸被殺死了」，對這對小兄弟的成長有很大的影響。他們說，那有什麼用，殺人犯關幾年就出來了。最後引用聖經說，「凡動刀者必死在刀下」，希望被告承受應有的刑罰。