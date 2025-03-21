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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘親吐「這屆做完告老還鄉、寫回憶錄」　再爆跟賴清德講了這句話

▲行政院邀朝野協商總預算案，民進黨團總召柯建銘會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，民進黨19日更宣布，各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為「民主連署站」，挺身守護民主。對此，柯建銘20日透露罷免心聲，他表示，自己做立委是用政治生命餘命，這一屆做完要告老還鄉、閉門謝客了，將要開始寫立法院的史實和回憶錄。他也提到，自己也跟賴總統講過一句話「未來這一屆我只剩下三年，就是要幫助你，救台灣」，也就是大罷免大成功。

柯建銘於節目《鄉民大學問》談到「推動大罷免的起心動念」，他表示，自己要坦白講，賴清德總統是國家現在最重要的希望，抗中保台第一品牌，自己跟賴總統講過一句話，自己做立委是用政治生命餘命，為什麼？自己已經當了十屆，這一屆做完要告老還鄉、閉門謝客了。

柯建銘表示，陶淵明有一首詩「採菊東籬下，悠然見南山，帝力於我何有哉」，自己要開始寫立法院的史實和回憶錄，準備評天下，賴總統當過民進黨團的幹部，當過兩任幹事長，潘孟安也是，大家都是並肩作戰在捍衛台灣。

柯建銘透露，所以自己跟賴總統講一句話「我留下來，未來這一屆只剩下三年，就是要幫助你，我們要顧台灣、救台灣」，就是大罷免大成功。

談到要「盧秀燕回歸家庭」，柯建銘表示，自己要解釋這件事，盧秀燕想選黨主席，盧的阿嬤是新竹人，以前在他親戚那邊做過事，盧秀燕在立法院時也跟他很好很熟，盧秀燕妹妹當主播時，自己也有送花籃去。

柯建銘認為，盧秀燕是一個很平和的人，不會大呼小叫，就像自己平常一樣非常溫文儒雅，自己對盧秀燕是非常善意的，因為大家過去是老同事，盧也不是壞人，但要做國家領袖不是一個媽媽形象就好，要有政治魅力，不是在那裡分配資源，去做一個盧媽媽。

柯建銘認為，所以自己日前聽到黃國昌這樣說，才覺得盧秀燕被靠到會倒楣，這些人要賣台，盧秀燕躲在後面做台中市長，沒有隱沒政治這麼深，像台北市長蔣萬安就很聰明，講話都閃來閃去，所以自己覺得「假如是期待有未來的人，這是我善意的提醒，盧秀燕盧媽媽應該就做家庭主婦、做媽媽，暫時沉潛一段，不要選黨主席，選了黨主席還是帶著國民黨一起跳海，這是對盧秀燕政治生命永遠是一個劫，以後政治就不要做了」。

柯建銘直言，自己是站在一個希望賣台集團全部沒了以後，還有一個本土的國民黨，國家是要兩黨政治，還是必須要有忠誠的在野黨，盧秀燕比較可以商量，講這些話，實際上是希望國民黨能保留以後東山再起的機會。

最後，柯建銘強調，自己說「盧秀燕應該回歸到家庭主婦」，坦白講是暗示要沉潛一下，不要靠近現在這些人，靠近就會衰，所以今天國民黨好像還找不到題目，選擇罵他，但罵他代表國民黨還不知悔改、必死無疑。

▼民進黨主席賴清德、立法院黨團總召柯建銘。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨中常會,賴清德,柯建銘。（圖／民進黨提供）

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