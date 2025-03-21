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超扯！台中假律師叫市府員工、警察查個資　9人貪污罪起訴

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲中檢近日偵破一起假律師案件，張男勾結市府員工、員警協助查個資，並用假照在網上招攬生意。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市一名張男在西屯區一間法律事務所掛名顧問，竟以律師身分對外招攬生意，結果有4位民眾誤信。檢方更查出，張男的蔡姓大學同學在台中市府經發局擔任約聘人員，竟協助幫忙非法查詢10筆資料，更有第四警分局陳姓副所長、楊姓員警協助利用小電腦幫張查資料。全案近日偵結，檢方調查後將張、蔡等9人被依貪污罪起訴。

檢方查，張男（36歲）並為有律師資格，卻在2022年起，在西屯區博群國際商務法律事務所擔任顧問，以律師身分對外招攬生意，女友陳女則協助找來3名員工擔任法務助理，並在官網張貼有法學博士之虛偽訊息，甚至在網路購入偽造的學位證書，導致4名民眾誤信，不法獲利12萬餘元。

不只如此，張男因大學同學蔡男在台中市政府經發局工商登記科擔任約聘人員，協助張男非法查詢10筆公司登記、董監事個人資料，讓張男免於支付查詢規費3190元。

另一方面，張男因參加警友團體，結識時任在第四警分局服務的陳姓副所長、楊姓員警，請託2員警幫忙查詢資料，陳跟楊竟然允諾，並使用警用小電腦查詢，非法洩漏多筆個人資料、車籍資料給張男。

案經檢方發動4波搜索行動、10處處所，扣押張男偽造之學位證書，張男、蔡男聲押獲准，全案將張等9人依貪污治罪條例之公務員對於主管事務圖利、個人資料保護法之公務員假借職務上機會違法蒐集、處理個人資料、律師法之無律師證書，意圖營利辦理訴訟事件，刑法詐欺取財、洩漏國防以外秘密、偽造文書等罪嫌， 偵查終結提起公訴。

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