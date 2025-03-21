拿打火機燒肛門...台中虐死命案驚悚酷刑曝　四肢遭銬剪刀猛刺

▲台中梧棲去年底發生凌虐命案，一名饒男（右）遭老闆彭男等人以打火機燒肛門凌虐死亡。（圖／翻攝Facebook）



記者許權毅／台中報導

台中市梧棲區去年11月發生一起命案，一名饒男為彭姓老闆博弈事業的員工，饒向彭領取薪資，結果反遭彭囚禁，多人聯手凌虐饒男，甚至以打火機燒肛門、剪刀刺四肢，並且餵毒，導致饒男休克死亡。全案近日偵結，主嫌彭男被依凌虐傷害致死等罪嫌起訴。

檢警追查，彭男為博弈事業負責人，饒男（25歲）則是旗下員工，去年11月23日23時許，饒男為了跟彭男領薪水，由女友王女載他前往彭男所待一處招待所，結果饒男上門後，立刻遭彭男、邱男以及其餘人等囚禁凌虐。

檢方查出，饒男在招待所內被逼脫去內褲，並且雙手、雙腳被手銬銬住。眾人隨即以甩棍毆打全身多處，打火機燒頭髮、耳朵以及肛門，再持膠帶纏繞手臂跟肚子，朝小指以及拇指毆打，再持剪刀刺向四肢，並逼迫饒男服用K他命、毒咖啡包等行為，造成饒男休克。

彭男等人見狀，立刻聯繫他人到場，把饒男載往梧棲童綜合醫院，然饒男到院前已經明顯死亡，主嫌彭男為主要動手者被警方逮捕送辦。

台中地檢署近日偵結，認定彭男涉犯毒品危害防制條例之脅迫他人施用毒品、凌虐傷害致死等罪，案件預計由國民法官審理。