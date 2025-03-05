協商破局！柯建銘轟「背後是習近平」　藍白跟風：去做精神鑑定

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院長韓國瑜5日邀集黨團協商「今年度中央政府總預算案」及「財政收支劃分法」覆議案，朝野皆有共識要加開院會、邀請行政院長卓榮泰說明，但時間方面，民進黨團主張兩個案子各別需2天處理，但國民黨團、民眾黨團認為時程太趕，應各花1天，兩邊未有交集，韓國瑜裁示週五院會會表決。過程中，民進黨團總召柯建銘指控現在的立法院長沒有做到調和鼎鼐，並質疑藍白背後為中國國家主席習近平，引來在野不滿，反酸他就如民進黨立委王定宇、王世堅所稱的去做精神鑑定，綠營反擊別做人身攻擊，三黨不歡而散。

根據《憲法》增修條文規定，立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15日內作成決議。藍白認為，要在15日內處理兩個覆議案，時間太緊迫，因此希望共花兩天處理，也就是總預算覆議案一天上午質詢，一天下午投票，財劃法覆議案同樣是一天上午質詢，一天下午投票。

對此，柯建銘表示無法接受，並指原本有說好應該是一天卓榮泰報告，一天投票。

民眾黨團副總召張啓楷質疑，柯建銘為何無法幫忙解決爭議，卓榮泰天天提覆議案。柯建銘則說，現在立法院藍白兩黨背後為習近平，院長沒辦法發揮調和鼎鼐的功能。此話一出，隨即讓藍白炸鍋，反酸柯建銘要去檢查，民進黨團幹事長吳思瑤喊話別做人身攻擊，三黨互槓，韓國瑜則裁示送院會表決。