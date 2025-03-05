被指叛黨！王世堅怒告周玉蔻　「對不實指控絕不寬貸」

▲民進黨立委王世堅提告周玉蔻。（圖／翻攝自Facebook／王世堅）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨團總召柯建銘多次與綠委王世堅隔空互槓。名嘴周玉蔻也發文表示，柯總召指控民進黨立委王世堅在中常會錄音外流給中天？叛黨！中評會主席賴瑞隆應該快快立案調查，如若屬實，開除黨籍。王世堅今（5日）赴中常會，手上也拿著周玉蔻的臉書截圖，王世堅批評，你看這些沒格調的都跑出來了，柯總召集團，我一定提告。王世堅也說到做到，中常會後，王世堅即驅車趕往中正一分局提告周玉蔻，並強調，「對於不實指控，阿堅絕不寬貸！」

柯建銘近日多次傳出與自家綠委王定宇、王世堅不合的傳聞。柯建銘4日專訪直言，對王世堅的忠誠百分之百懷疑，更爆料民進黨中常會內容，全部被錄音直播，外流給特定媒體，兩人隔空互嗆，也引起關注，今黨中央外就聚集大批媒體守候。

王世堅今中常會前受訪時就激動表示，自己一直希望冷處理，尊重柯總召是長輩，鬧鬧小脾氣就算了，但息事不能寧人，就把話說清楚，等一下中常會會央請主席組專案小組，把這件事情查清楚，如果王世堅叛黨，如果王世堅錄音，那很簡單，「我立刻退出政治」，就這麼簡單。

王世堅受訪時，手上也拿著周玉蔻的臉書截圖，王世堅批評，你看這些沒格調的都跑出來了，「柯總召集團，我一定提告」。對於媒體追問，是否指周玉蔻？王世堅冷回，「我不想聽那個名字」。

而柯建銘、王世堅也出席中常會當面交鋒，據與會者轉述，現場討論氣氛「毫無保留」、兩人討論也是「大鳴大放」，賴清德一臉嚴肅聆聽兩人激烈溝通，最後賴清德做兩點裁示，要求所有黨公職團結，一些誤會化解釐清，未來相同紛爭內容，就不要再繼續傳遞錯誤訊息。

會後，王世堅快速搭車離去，對於媒體追問是否與柯建銘當面溝通？他僅回應，發言人會統一說明，謝謝，謝謝。隨後王世堅也在臉書社群貼出報案單，正式提告周玉蔻。

▼王世堅秀周玉蔻臉書文嗆「柯總召集團」，並正式提告周玉蔲。（圖／記者屠惠剛攝）