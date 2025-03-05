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林右昌2個月跑17宮廟　足跡遍雙北引聯想

▲▼林右昌勤跑雙北地方宮廟。（圖／取自林右昌臉書）

▲林右昌以民進黨秘書長身份勤跑雙北地方宮廟。（圖／取自林右昌臉書）

記者陳家祥／台北報導

2026選舉腳步接近，儘管目前輿論話題著重罷免議題，但民進黨內部有意爭取參選資格者早已低調佈局。在新北方面，立委蘇巧慧以黨部主委身份將觸角伸到全市29區；黨秘書長林右昌雖未表態，但銜主席賴清德之命鴨子划水勤跑地方宮廟，拉近與地方勢力的距離。

身為正國會要角的林右昌在卸任內政部長後，被賴清德延攬入民進黨擔任黨秘書長，當時就被解讀，是否在2026年新北市長一局要支持林。相較蘇巧慧以黨部主委身份走訪地方，林右昌銜賴之命走宮廟路線，強化自身在雙北的政治能量。從去年底至今短短2個月，林就低調走訪雙北超過17座宮廟，並多次代表總統致贈匾額，藉此鞏固在地樁腳。

林右昌在農曆年前曾赴汐止濟德宮、忠順廟、聖德宮及善琴慈惠堂參香，並在三重南聖宮代表賴清德總統揭匾；過年期間，他又接連參拜板橋湧蓮寺、蘆洲保和宮、林口竹林山寺及中和力行福德宮。農曆年後，林也密集走訪樹林慈聖天后宮、板橋埤墘福德宮，從其足跡來看，新北確實是其經營重點。

熟悉宮廟系統人士指出，宮廟能獲總統親自致贈匾額向來都是極大榮譽，據了解，若想獲此殊榮，必須經過民進黨各地黨部、組織部或社運部等單位推薦，並由身兼總統與黨主席的賴清德核可後方能成事。林右昌藉秘書長身份獲得與地方宮廟頻繁互動的機會，可迅速拉近與地方勢力的距離。

值得注意的是，林右昌佈局重點除了新北外，台北市的宮廟經營也未曾鬆懈，今也將代表賴清德前往木柵集應廟揭匾，展現其在雙北的靈活角色。

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